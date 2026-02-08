Çikolata devi iflas yolunda: 44 yıl önce kurulmuştu

Rococo’nun resmi sitesine girenler şu an "siparişler geçici olarak durduruldu" uyarısıyla karşılaşıyor. Fiziksel mağazaların geleceği belirsizliğini korurken, sosyal medyada hayranlar markanın "hediye kültürünün vazgeçilmezi" olduğunu vurgulayarak kurtarma çağrısı yapıyor.