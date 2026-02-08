44 yıllık İngiliz lüks çikolata ikonu Rococo Chocolates, kakao fiyat patlaması, kira zamları ve talep çöküşüyle iflas koruma sürecine girdi.
Çikolata devi iflas yolunda: 44 yıl önce kurulmuştu
İngiliz lüks çikolata devi Rococo Chocolates, 44 yıllık köklü tarihinin ardından iflasın eşiğine geldi. 1983'te kurulan marka, artan kakao fiyatları, fahiş kira zamları ve zayıflayan talep nedeniyle iflas koruma sürecine girdi.Derleyen: Dilek Taşdemir
Özellikle Sevgililer Günü öncesi ünlü çikolata markanın çevrimiçi satışlarının durdurulması krizi derinleştirdi. İflar sürecine giren, 1983 yılında Chantal Coady OBE tarafından Londra King's Road'da kurulan Rococo, el yapımı trüfleri ve sanatsal paketlemeleriyle lüks çikolata sektöründe öncü olmuştu.
Geleneksel İngiliz çikolatacılığını yenilikçi aromalar ve estetik sunumlarla birleştiren marka, 80'lerin sıkıcı anlayışına karşı "çikolatanın punk ruhu" olarak anıldı.
Şirketin belini büken ana nedenler şöyle sıralandı:
Küresel kakao ve şeker fiyatlarındaki rekor yükseliş, yüksek kaliteli malzeme kullanan lüks markaların kâr marjlarını yok etti.
Londra'daki mağazaların aşırı kira artışları ile enerji faturalarının katlanması giderleri sürdürülemez hale getirdi. Hayat pahalılığı yüzünden tüketiciler lüks hediyelik harcamalarını kısınca satışlar sert düştü.
Rococo’nun resmi sitesine girenler şu an "siparişler geçici olarak durduruldu" uyarısıyla karşılaşıyor. Fiziksel mağazaların geleceği belirsizliğini korurken, sosyal medyada hayranlar markanın "hediye kültürünün vazgeçilmezi" olduğunu vurgulayarak kurtarma çağrısı yapıyor.
Rococo’nun krizi, İngiltere premium gıda pazarındaki yaygın daralmanın yeni örneği. Daha önce Paul A. Young gibi isimler de benzer nedenlerle kapandı. Uzmanlar, hane bütçelerindeki baskı sürdükçe "ihtiyaç dışı" lüks markaların daha kırılgan olacağını belirtiyor.
Uzmanlar sektörde alarm zilleri çaldığını hatırlatırken, Sevgililer Günü öncesi dev çikolata markası Rococo Chocolates'ın satışları durdu.