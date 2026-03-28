Yeniçağ Gazetesi
28 Mart 2026 Cumartesi
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Chery Türkiye lansmanı gerçekleşti: Omoda 7 Neo’nun fiyatı açıklandı

Chery’nin Türkiye lansmanı tamamlandı, yeni Omoda 7 Neo’nun fiyatı duyuruldu. SUV modeli gelişmiş donanım ve güvenlik özellikleriyle öne çıkıyor. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
Chery çatısı altında yer alan Omoda ve Jaecoo markalarının uzun süredir beklenen Türkiye lansmanı gerçekleştirildi. Lansman kapsamında yeni Omoda 7’nin fiyatı da duyuruldu. Omoda 7 Neo’nun Türkiye fiyatı 2.680.000 TL olarak açıklandı.

Donanım Haber'in aktardığına göre Omoda 7, 4,66 metre uzunluğa ve 2,72 metre aks mesafesine sahip bir SUV olarak dikkat çekiyor. 614 litrelik bagaj hacmi, arka koltukların katlanmasıyla 1.371 litreye kadar genişleyebiliyor.

Modelin kalbinde 145 beygir güç ve 275 Nm tork üreten 1,6 litrelik turbo benzinli motor yer alıyor. 7 ileri DCT şanzımanla kombine edilen bu motor, Omoda 7’nin 0-100 km/s hızlanmasını 10,4 saniyede tamamlamasını sağlıyor. Ortalama yakıt tüketimi ise 100 km’de 7,3 litre olarak açıklanıyor.

Omoda 7, önden çekişli (4x2) bir SUV ve önde McPherson, arkada çok noktalı bağımsız süspansiyon kullanıyor. 19 inç jantlar üzerine yükselen modelin maksimum hızı 190 km/s.

Omoda 7 Neo’nun donanım listesinde ısıtmalı ve soğutmalı ön koltuklar, ısıtmalı direksiyon, çift bölgeli otomatik klima, 8,88 inç gösterge paneli, 15,6 inç kayar multimedya ekranı, 8 hoparlörlü Sony ses sistemi, kablosuz şarj, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto, akıllı sesli komut sistemi, ambiyans aydınlatma, elektrikli bagaj kapağı, 540 derece gelişmiş görüş sistemi ve panoramik cam tavan bulunuyor.

Güvenlik donanımları arasında ön orta hava yastığı, sürücü diz hava yastığı, akıllı kaza önleme sistemi, çoklu çarpışma önleme sistemi, trafikte sürüş asistanı, açık kapı uyarı sistemi, şerit konumlandırma sistemi, ön ve arka çarpışma uyarısı, kör nokta uyarısı, akıllı hız sabitleyici ve sürücü yorgunluk tespiti gibi gelişmiş sistemler öne çıkıyor.

Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro