Ceylan 51 yaşında bambaşka biri oldu: 'Küçük Ceylan’dan geriye hiçbir şey kalmadı

Ceylan’ın iki çocuğu bulunmaktadır: Kızı Melodi Bozkurt (1992 doğumlu) ve oğlu Yiğitcan Gürgen (1995 doğumlu).Sanatçı bugüne kadar dört kez resmi evlilik yapmıştır. İlk evliliğini 16 yaşındayken kuzeni Erhan Bozkurt ile 1991 yılında Almanya’da gerçekleştirdi.

Bu evlilikten kızı Melodi dünyaya geldi ancak evlilik yaklaşık 1 yıl sürdü. İkinci birlikteliği Yıldıray Gürgen ile imam nikahı şeklinde oldu ve bu ilişkiden oğlu Yiğitcan doğdu. Kısa süre sonra ayrıldılar.2000-2002 yılları arasında İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlı ile evlendi.

Bu evlilik de yaklaşık 2 yıl sürdü. 2006 yılında türkücü Murat Kurşun ile evlenen Ceylan, bu evliliğinde kendisine şiddet uygulandığı iddialarıyla gündeme geldi ve kısa sürede boşandılar. Son evliliğini 2011 yılında araba galerisi sahibi iş adamı Güçal Tanören ile yaptı.

Bu evlilik de yaklaşık 1 yıl sürdü ve 2012’de sona erdi.2012 yılından bu yana bekâr olan Ceylan Avcı, son yıllarda yaptığı açıklamalarda “4 yıldır hayatında kimse yok” diyerek ilişki konusunda temkinli olduğunu belirtmiştir.

Aşk hayatında aradığı mutluluğu bulamadığını çeşitli röportajlarında dile getiren sanatçı, çocuklarıyla ise genellikle yakın ve olumlu bir ilişki içinde olduğu biliniyor.