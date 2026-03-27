Ceylan 51 yaşında bambaşka biri oldu: 'Küçük Ceylan’dan geriye hiçbir şey kalmadı

Bir zamanların “Küçük Ceylan”ı ünlü şarkıcı Ceylan, geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuştu. Son halini Instagram’da paylaşan sanatçı, sevenlerini şaşırttı. Sokakta tanınmakta zorlandığını söyleyen Ceylan, dolgu yaptırmadığını belirtti.

Bir zamanların “Küçük Ceylan”ı olarak bilinen şarkıcı Ceylan, geçirdiği estetik operasyonlar sonrası adeta bambaşka biri haline geldi. Ünlü ismin son halini görenler tanımakta güçlük çekiyor.

Çocukluk yaşlarından itibaren müzik sektöründe yer alan şarkıcı Ceylan, kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla hâlâ adından sıkça söz ettiriyor.

“Küçük Ceylan” olarak tanınan şarkıcı Ceylan Avcı, son dönemde yaşadığı değişim ve estetik operasyonlarla magazin gündeminden düşmüyor.

Ünlü şarkıcı, “Sokakta görenler ‘Televizyondaki gibi değilsin, botoks yaptırma’ diyor. Botoks şişirmez, dolgu şişirir. Asla dolgu yaptırmıyorum” sözleriyle dikkat çekmişti.

Sık sık imaj değiştirmesiyle gündeme gelen şarkıcı Ceylan, sosyal medyayı da aktif kullanmaya devam ediyor.

Birçok defa estetik operasyon geçiren Ceylan’ın yeni görünümü, sevenlerini şaşırttı. Sevenleri, değişim sonrası onu tanımakta zorlandıklarını belirtiyor.

CEYLAN KİMDİR?

Ceylan Avcı, sahne adıyla Ceylan veya Küçük Ceylan olarak bilinen Türk halk müziği ve arabesk sanatçısıdır. 26 Haziran 1974 tarihinde İstanbul’da doğdu.

Aslen Tuncelili (Zaza kökenli) olan sanatçının babası Ahmet Avcı düğünlerde saz çalan bir müzisyendir. İkiz ablası Nalan ve Nazan Avcı ile birlikte büyümüştür. İki çocuğu bulunmaktadır.

Ceylan müzik dünyasına çok küçük yaşta adım attı. 7 yaşında babasıyla birlikte Almanya’daki düğün salonlarında sahneye çıktı. 1983 yılında bir ses yarışmasında birinci oldu.

10 yaşındayken 1984’te çıkardığı “Yaktı Beni” albümüyle “Küçük Ceylan” lakabını aldı ve büyük beğeni topladı. 1986’da yayınladığı “Seni Sevmeyen Ölsün” albümü 1 milyon 300 bin satışla rekor kırdı.

“Ah Gönlüm” albümüyle de Mü-yap altın plak ödülüne layık görüldü. Kariyeri boyunca birçok albüm çıkaran Ceylan, Türk halk müziği ile arabesk tarzını başarıyla birleştirdi.

Güçlü yorumuyla Kral TV Müzik Ödülleri’nde “En İyi Kadın Türk Halk Müziği Sanatçısı” ödülünü iki kez kazandı. Sinema filmlerinde rol aldı ve televizyon programları sundu.

Son yıllarda sık sık estetik operasyonlar geçirmesiyle magazin gündeminden düşmeyen Ceylan, imaj değişiklikleriyle dikkat çekiyor.

Bir zamanların “Küçük Ceylan” imajı mazide kalırken, sosyal medyada özellikle Instagram’da 628 bin takipçisiyle aktif olarak yeni halini paylaşmaya devam ediyor.

Çocuk yaşlardan itibaren sahnede olan, rekor satışlara imza atan Zaza kökenli güçlü ses Ceylan Avcı, bugün 51 yaşında bambaşka bir görünümle kariyerini sürdürüyor.

Ceylan’ın iki çocuğu bulunmaktadır: Kızı Melodi Bozkurt (1992 doğumlu) ve oğlu Yiğitcan Gürgen (1995 doğumlu).Sanatçı bugüne kadar dört kez resmi evlilik yapmıştır. İlk evliliğini 16 yaşındayken kuzeni Erhan Bozkurt ile 1991 yılında Almanya’da gerçekleştirdi.

Bu evlilikten kızı Melodi dünyaya geldi ancak evlilik yaklaşık 1 yıl sürdü. İkinci birlikteliği Yıldıray Gürgen ile imam nikahı şeklinde oldu ve bu ilişkiden oğlu Yiğitcan doğdu. Kısa süre sonra ayrıldılar.2000-2002 yılları arasında İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlı ile evlendi.

Bu evlilik de yaklaşık 2 yıl sürdü. 2006 yılında türkücü Murat Kurşun ile evlenen Ceylan, bu evliliğinde kendisine şiddet uygulandığı iddialarıyla gündeme geldi ve kısa sürede boşandılar. Son evliliğini 2011 yılında araba galerisi sahibi iş adamı Güçal Tanören ile yaptı.

Bu evlilik de yaklaşık 1 yıl sürdü ve 2012’de sona erdi.2012 yılından bu yana bekâr olan Ceylan Avcı, son yıllarda yaptığı açıklamalarda “4 yıldır hayatında kimse yok” diyerek ilişki konusunda temkinli olduğunu belirtmiştir.

Aşk hayatında aradığı mutluluğu bulamadığını çeşitli röportajlarında dile getiren sanatçı, çocuklarıyla ise genellikle yakın ve olumlu bir ilişki içinde olduğu biliniyor.

