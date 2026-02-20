Komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz, “G.O.R.A” serisinin yeni filmi “GORA 4 GORA” için hazırlıklarını sürdürüyor. Çekim süreci öncesinde fiziksel olarak hazır olmak isteyen Yılmaz, antrenman programına başladı.
Cem Yılmaz’dan GORA hazırlığı: Spor kampına başladı
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, “GORA 4 GORA” filminin çekimleri öncesinde form tutmak için antrenmanlara başladı. Yılmaz’ın spor yaptığı anlar eğitmeni tarafından sosyal medyada paylaşıldı.Derleyen: Baran Şükrü Çelik
Cem Yılmaz, son olarak CMXXIV gösterisindeki görüntüsüyle gündeme gelmiş ve sosyal medyada fiziksel değişimi üzerine yorumlar yapılmıştı.
Ünlü komedyenin yeni film için başladığı antrenman programı hayranları tarafından da ilgiyle takip ediliyor.
Cem Yılmaz ve spor eğitmeni Sami Hamidi, 2020'de de bu fotoğrafı paylaşmıştı.
