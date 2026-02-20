Yeniçağ Gazetesi
20 Şubat 2026 Cuma
Anasayfa Magazin Cem Yılmaz’dan GORA hazırlığı: Spor kampına başladı

Cem Yılmaz’dan GORA hazırlığı: Spor kampına başladı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, “GORA 4 GORA” filminin çekimleri öncesinde form tutmak için antrenmanlara başladı. Yılmaz’ın spor yaptığı anlar eğitmeni tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Baran Şükrü Çelik
Cem Yılmaz’dan GORA hazırlığı: Spor kampına başladı - Resim: 1

Komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz, “G.O.R.A” serisinin yeni filmi “GORA 4 GORA” için hazırlıklarını sürdürüyor. Çekim süreci öncesinde fiziksel olarak hazır olmak isteyen Yılmaz, antrenman programına başladı.

1 5
Cem Yılmaz’dan GORA hazırlığı: Spor kampına başladı - Resim: 2
2 5
Cem Yılmaz’dan GORA hazırlığı: Spor kampına başladı - Resim: 3

Cem Yılmaz, son olarak CMXXIV gösterisindeki görüntüsüyle gündeme gelmiş ve sosyal medyada fiziksel değişimi üzerine yorumlar yapılmıştı.

3 5
Cem Yılmaz’dan GORA hazırlığı: Spor kampına başladı - Resim: 4

Ünlü komedyenin yeni film için başladığı antrenman programı hayranları tarafından da ilgiyle takip ediliyor.

4 5
Cem Yılmaz’dan GORA hazırlığı: Spor kampına başladı - Resim: 5

Cem Yılmaz ve spor eğitmeni Sami Hamidi, 2020'de de bu fotoğrafı paylaşmıştı.

5 5
