Cem Yılmaz GORA 4 GORA’yı duyurdu: 20 yıl sonra bomba geri dönüş. Ceku, Arif, Logar… Ama bu sefer her şey farklı

İşte serinin kronolojik sırası ve kısa özetleri:

1. G.O.R.A. (2004)

Halı tüccarı Arif Işık (Cem Yılmaz), uzaylılar tarafından kaçırılır ve G.O.R.A. gezegenine götürülür. Komutan Logar'ın (yine Cem Yılmaz) kötü planlarına karşı mücadele ederken Prenses Ceku'ya (Özge Özberk) âşık olur. Film, Matrix ve Star Wars gibi yapımlara eğlenceli göndermelerle dolu kült bir başyapıttır.