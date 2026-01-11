Fenomen seri nihayet geri dönüyor! Cem Yılmaz, GORA 4 GORAnın kadrosunu açıkladı. Kült serinin yeni filmi Netflix için hazırlanıyor; tanıdık karakterler ve sürpriz isimler yepyeni bir macerada bir araya geliyor!
Cem Yılmaz GORA 4 GORA’yı duyurdu: 20 yıl sonra bomba geri dönüş. Ceku, Arif, Logar… Ama bu sefer her şey farklı
Arif Işık geri dönüyor! Cem Yılmaz’ın paylaştığı fotoğrafla GORA 4 GORA kadrosu belli oldu. Tanıdık yüzler ve sürprizler Netflix’te yeni macerada buluşuyor; ortam bambaşka, hikâye yepyeni!
Türk sinemasının en ikonik komedi evreni G.O.R.A., uzun yılların ardından yeniden seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla beklenen GORA 4 GORA filminin oyuncu kadrosunu ilk kez bir araya getirdi.
“GORA’ya gidiyoruz, bize müsaade.” notuyla paylaştığı fotoğraf, hayranlar arasında büyük heyecan yarattı.Cem Yılmaz daha önce kulislerde konuşulan G.O.R.A. evrenine dönüşü doğrulamış; filmin adının GORA 4 GORA olacağını ve Netflix’te yayınlanacağını açıklamıştı.
2025 Mayıs’ta paylaşılan ilk set fotoğrafları beklentiyi artırmışken, şimdi duyurulan kadro heyecanı katladı.
2004’te vizyona giren G.O.R.A., Arif Işık karakteriyle Türk sinemasında bilim kurgu ve komediyi özgün biçimde harmanlayarak kısa sürede kült statüsüne ulaştı.
Gişe başarısı ve unutulmaz replikleriyle hafızalara kazınan film; ardından A.R.O.G. (2008) ile tarih öncesine, Arif v 216 (2018) ile 60’lara uzanmıştı.
İlk kez G.O.R.A.’da görünen Erşan Kuneri ise 2022’de kendi dizisine kavuşmuş, iki sezon boyunca büyük ilgi görmüştü.
Yeni film hakkında konuşan Cem Yılmaz, GORA 4 GORAnın birebir hikâye devamı olmadığını, ancak karakterlerin serüveninin sürdüğünü vurguluyor.
“Ceku var, Arif var, Komutan Logar var ama ortam bambaşka, hikâye bambaşka.” diyerek ipucu veren Yılmaz, tanıdık simaları farklı bir atmosferde buluşturacaklarını müjdeliyor.
Açıklanan kadroda Cem Yılmaz’ın yanı sıra Can Yılmaz, Bülent Şakrak, Özge Özberk, Uraz Kaygılaroğlu, Bora Akkaş, İdil Sivritepe, Bige Önal, Nevra Cansu Özel, Murat Eken, Emre Karayel ve Ahmet Pınar gibi isimler dikkat çekiyor.
Yayın tarihi henüz belli olmayan yapım, şimdiden yılın en çok konuşulan yerli projeleri arasında yer alıyor.
G.O.R.A. film serisi, Türk sinemasının en ikonik bilim kurgu-komedi evrenlerinden biridir. Cem Yılmaz'ın yazdığı ve başrolünde oynadığı bu seri, absürt mizahı, unutulmaz replikleri ve popüler kültür göndermeleriyle 20 yılı aşkın süredir milyonları güldürüyor.
İşte serinin kronolojik sırası ve kısa özetleri:
1. G.O.R.A. (2004)
Halı tüccarı Arif Işık (Cem Yılmaz), uzaylılar tarafından kaçırılır ve G.O.R.A. gezegenine götürülür. Komutan Logar'ın (yine Cem Yılmaz) kötü planlarına karşı mücadele ederken Prenses Ceku'ya (Özge Özberk) âşık olur. Film, Matrix ve Star Wars gibi yapımlara eğlenceli göndermelerle dolu kült bir başyapıttır.
İşte klasik G.O.R.A. film posteri ve bazı ikonik sahnelerden esinlenen görseller:
2. A.R.O.G. (2008)
Arif ve Ceku'nun ilişkisi devam ederken hikâye tarih öncesine, taş devrine taşınır. Zaman yolculuğu temalı bu filmde Arif, atalarına yardım ederken yine komik olaylar zinciri yaşanır.
3. Arif v 216 (2018)
Robot-216 Dünya'ya gelir ve insan gibi yaşamaya çalışır. Arif, 216'nın kopyalanmasıyla ilgili bir komployu ortaya çıkarır. 1960'lar ve günümüz arasında geçen eğlenceli bir macera.
Serinin yan ürünü olarak Erşan Kuneri (2022) dizisi de Netflix'te yayınlandı ve büyük ilgi gördü.
GORA 4 GORA (Yakında Netflix'te!)20 yıl aradan sonra seri, GORA 4 GORA ile geri dönüyor! Cem Yılmaz'ın yazıp oynadığı film, Netflix için hazırlanıyor.
Arif ve Ceku'nun artık aile olduğu, Gora gezegeninde geçen yeni bir hikâye anlatılıyor. Cem Yılmaz, "Gora’da başlayıp Gora’da bitecek, 25 sene sonra" diyerek seriyi kapatacağını belirtiyor.
İşte son dönemde paylaşılan kadro ve set fotoğrafları (Ocak 2026 itibarıyla çekimler sürüyor)
Yayın tarihi henüz netleşmedi, ancak 2026 sonu veya 2027 başı bekleniyor. Kadroda Cem Yılmaz, Özge Özberk'in yanı sıra Uraz Kaygılaroğlu, Bora Akkaş, Bülent Şakrak gibi isimler yer alıyor.
Kısacası: Arif Işık macerası bitmiyor, tam tersine efsane geri dönüyor!