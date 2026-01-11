Yeniçağ Gazetesi
11 Ocak 2026 Pazar
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Magazin Cem Yılmaz GORA 4 GORA’yı duyurdu: 20 yıl sonra bomba geri dönüş. Ceku, Arif, Logar… Ama bu sefer her şey farklı

Cem Yılmaz GORA 4 GORA’yı duyurdu: 20 yıl sonra bomba geri dönüş. Ceku, Arif, Logar… Ama bu sefer her şey farklı

Arif Işık geri dönüyor! Cem Yılmaz’ın paylaştığı fotoğrafla GORA 4 GORA kadrosu belli oldu. Tanıdık yüzler ve sürprizler Netflix’te yeni macerada buluşuyor; ortam bambaşka, hikâye yepyeni!

Haberi Paylaş
Cem Yılmaz GORA 4 GORA’yı duyurdu: 20 yıl sonra bomba geri dönüş. Ceku, Arif, Logar… Ama bu sefer her şey farklı - Resim: 1

Fenomen seri nihayet geri dönüyor! Cem Yılmaz, GORA 4 GORAnın kadrosunu açıkladı. Kült serinin yeni filmi Netflix için hazırlanıyor; tanıdık karakterler ve sürpriz isimler yepyeni bir macerada bir araya geliyor!

1 34
Cem Yılmaz GORA 4 GORA’yı duyurdu: 20 yıl sonra bomba geri dönüş. Ceku, Arif, Logar… Ama bu sefer her şey farklı - Resim: 2

Türk sinemasının en ikonik komedi evreni G.O.R.A., uzun yılların ardından yeniden seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

2 34
Cem Yılmaz GORA 4 GORA’yı duyurdu: 20 yıl sonra bomba geri dönüş. Ceku, Arif, Logar… Ama bu sefer her şey farklı - Resim: 3

Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla beklenen GORA 4 GORA filminin oyuncu kadrosunu ilk kez bir araya getirdi.

3 34
Cem Yılmaz GORA 4 GORA’yı duyurdu: 20 yıl sonra bomba geri dönüş. Ceku, Arif, Logar… Ama bu sefer her şey farklı - Resim: 4

“GORA’ya gidiyoruz, bize müsaade.” notuyla paylaştığı fotoğraf, hayranlar arasında büyük heyecan yarattı.Cem Yılmaz daha önce kulislerde konuşulan G.O.R.A. evrenine dönüşü doğrulamış; filmin adının GORA 4 GORA olacağını ve Netflix’te yayınlanacağını açıklamıştı.

4 34
Cem Yılmaz GORA 4 GORA’yı duyurdu: 20 yıl sonra bomba geri dönüş. Ceku, Arif, Logar… Ama bu sefer her şey farklı - Resim: 5

2025 Mayıs’ta paylaşılan ilk set fotoğrafları beklentiyi artırmışken, şimdi duyurulan kadro heyecanı katladı.

5 34
Cem Yılmaz GORA 4 GORA’yı duyurdu: 20 yıl sonra bomba geri dönüş. Ceku, Arif, Logar… Ama bu sefer her şey farklı - Resim: 6

2004’te vizyona giren G.O.R.A., Arif Işık karakteriyle Türk sinemasında bilim kurgu ve komediyi özgün biçimde harmanlayarak kısa sürede kült statüsüne ulaştı.

6 34
Cem Yılmaz GORA 4 GORA’yı duyurdu: 20 yıl sonra bomba geri dönüş. Ceku, Arif, Logar… Ama bu sefer her şey farklı - Resim: 7

Gişe başarısı ve unutulmaz replikleriyle hafızalara kazınan film; ardından A.R.O.G. (2008) ile tarih öncesine, Arif v 216 (2018) ile 60’lara uzanmıştı.

7 34
Cem Yılmaz GORA 4 GORA’yı duyurdu: 20 yıl sonra bomba geri dönüş. Ceku, Arif, Logar… Ama bu sefer her şey farklı - Resim: 8

İlk kez G.O.R.A.’da görünen Erşan Kuneri ise 2022’de kendi dizisine kavuşmuş, iki sezon boyunca büyük ilgi görmüştü.

8 34
Cem Yılmaz GORA 4 GORA’yı duyurdu: 20 yıl sonra bomba geri dönüş. Ceku, Arif, Logar… Ama bu sefer her şey farklı - Resim: 9

Yeni film hakkında konuşan Cem Yılmaz, GORA 4 GORAnın birebir hikâye devamı olmadığını, ancak karakterlerin serüveninin sürdüğünü vurguluyor.

9 34
Cem Yılmaz GORA 4 GORA’yı duyurdu: 20 yıl sonra bomba geri dönüş. Ceku, Arif, Logar… Ama bu sefer her şey farklı - Resim: 10

“Ceku var, Arif var, Komutan Logar var ama ortam bambaşka, hikâye bambaşka.” diyerek ipucu veren Yılmaz, tanıdık simaları farklı bir atmosferde buluşturacaklarını müjdeliyor.

10 34
Cem Yılmaz GORA 4 GORA’yı duyurdu: 20 yıl sonra bomba geri dönüş. Ceku, Arif, Logar… Ama bu sefer her şey farklı - Resim: 11

Açıklanan kadroda Cem Yılmaz’ın yanı sıra Can Yılmaz, Bülent Şakrak, Özge Özberk, Uraz Kaygılaroğlu, Bora Akkaş, İdil Sivritepe, Bige Önal, Nevra Cansu Özel, Murat Eken, Emre Karayel ve Ahmet Pınar gibi isimler dikkat çekiyor.

11 34
Cem Yılmaz GORA 4 GORA’yı duyurdu: 20 yıl sonra bomba geri dönüş. Ceku, Arif, Logar… Ama bu sefer her şey farklı - Resim: 12

Yayın tarihi henüz belli olmayan yapım, şimdiden yılın en çok konuşulan yerli projeleri arasında yer alıyor.

12 34
Cem Yılmaz GORA 4 GORA’yı duyurdu: 20 yıl sonra bomba geri dönüş. Ceku, Arif, Logar… Ama bu sefer her şey farklı - Resim: 13

G.O.R.A. film serisi, Türk sinemasının en ikonik bilim kurgu-komedi evrenlerinden biridir. Cem Yılmaz'ın yazdığı ve başrolünde oynadığı bu seri, absürt mizahı, unutulmaz replikleri ve popüler kültür göndermeleriyle 20 yılı aşkın süredir milyonları güldürüyor.

13 34
Cem Yılmaz GORA 4 GORA’yı duyurdu: 20 yıl sonra bomba geri dönüş. Ceku, Arif, Logar… Ama bu sefer her şey farklı - Resim: 14

İşte serinin kronolojik sırası ve kısa özetleri:

1. G.O.R.A. (2004)

Halı tüccarı Arif Işık (Cem Yılmaz), uzaylılar tarafından kaçırılır ve G.O.R.A. gezegenine götürülür. Komutan Logar'ın (yine Cem Yılmaz) kötü planlarına karşı mücadele ederken Prenses Ceku'ya (Özge Özberk) âşık olur. Film, Matrix ve Star Wars gibi yapımlara eğlenceli göndermelerle dolu kült bir başyapıttır.

14 34
Cem Yılmaz GORA 4 GORA’yı duyurdu: 20 yıl sonra bomba geri dönüş. Ceku, Arif, Logar… Ama bu sefer her şey farklı - Resim: 15

İşte klasik G.O.R.A. film posteri ve bazı ikonik sahnelerden esinlenen görseller:

15 34
Cem Yılmaz GORA 4 GORA’yı duyurdu: 20 yıl sonra bomba geri dönüş. Ceku, Arif, Logar… Ama bu sefer her şey farklı - Resim: 16

2. A.R.O.G. (2008)

Arif ve Ceku'nun ilişkisi devam ederken hikâye tarih öncesine, taş devrine taşınır. Zaman yolculuğu temalı bu filmde Arif, atalarına yardım ederken yine komik olaylar zinciri yaşanır.

16 34
Cem Yılmaz GORA 4 GORA’yı duyurdu: 20 yıl sonra bomba geri dönüş. Ceku, Arif, Logar… Ama bu sefer her şey farklı - Resim: 17

3. Arif v 216 (2018)

Robot-216 Dünya'ya gelir ve insan gibi yaşamaya çalışır. Arif, 216'nın kopyalanmasıyla ilgili bir komployu ortaya çıkarır. 1960'lar ve günümüz arasında geçen eğlenceli bir macera.

17 34
Cem Yılmaz GORA 4 GORA’yı duyurdu: 20 yıl sonra bomba geri dönüş. Ceku, Arif, Logar… Ama bu sefer her şey farklı - Resim: 18

Serinin yan ürünü olarak Erşan Kuneri (2022) dizisi de Netflix'te yayınlandı ve büyük ilgi gördü.

18 34
Cem Yılmaz GORA 4 GORA’yı duyurdu: 20 yıl sonra bomba geri dönüş. Ceku, Arif, Logar… Ama bu sefer her şey farklı - Resim: 19

GORA 4 GORA (Yakında Netflix'te!)20 yıl aradan sonra seri, GORA 4 GORA ile geri dönüyor! Cem Yılmaz'ın yazıp oynadığı film, Netflix için hazırlanıyor.

19 34
Cem Yılmaz GORA 4 GORA’yı duyurdu: 20 yıl sonra bomba geri dönüş. Ceku, Arif, Logar… Ama bu sefer her şey farklı - Resim: 20

Arif ve Ceku'nun artık aile olduğu, Gora gezegeninde geçen yeni bir hikâye anlatılıyor. Cem Yılmaz, "Gora’da başlayıp Gora’da bitecek, 25 sene sonra" diyerek seriyi kapatacağını belirtiyor.

20 34
Cem Yılmaz GORA 4 GORA’yı duyurdu: 20 yıl sonra bomba geri dönüş. Ceku, Arif, Logar… Ama bu sefer her şey farklı - Resim: 21

İşte son dönemde paylaşılan kadro ve set fotoğrafları (Ocak 2026 itibarıyla çekimler sürüyor)

21 34
Cem Yılmaz GORA 4 GORA’yı duyurdu: 20 yıl sonra bomba geri dönüş. Ceku, Arif, Logar… Ama bu sefer her şey farklı - Resim: 22

Yayın tarihi henüz netleşmedi, ancak 2026 sonu veya 2027 başı bekleniyor. Kadroda Cem Yılmaz, Özge Özberk'in yanı sıra Uraz Kaygılaroğlu, Bora Akkaş, Bülent Şakrak gibi isimler yer alıyor.

22 34
Cem Yılmaz GORA 4 GORA’yı duyurdu: 20 yıl sonra bomba geri dönüş. Ceku, Arif, Logar… Ama bu sefer her şey farklı - Resim: 23

Kısacası: Arif Işık macerası bitmiyor, tam tersine efsane geri dönüyor!

23 34
Cem Yılmaz GORA 4 GORA’yı duyurdu: 20 yıl sonra bomba geri dönüş. Ceku, Arif, Logar… Ama bu sefer her şey farklı - Resim: 24
24 34
Cem Yılmaz GORA 4 GORA’yı duyurdu: 20 yıl sonra bomba geri dönüş. Ceku, Arif, Logar… Ama bu sefer her şey farklı - Resim: 25
25 34
Cem Yılmaz GORA 4 GORA’yı duyurdu: 20 yıl sonra bomba geri dönüş. Ceku, Arif, Logar… Ama bu sefer her şey farklı - Resim: 26
26 34
Cem Yılmaz GORA 4 GORA’yı duyurdu: 20 yıl sonra bomba geri dönüş. Ceku, Arif, Logar… Ama bu sefer her şey farklı - Resim: 27
27 34
Cem Yılmaz GORA 4 GORA’yı duyurdu: 20 yıl sonra bomba geri dönüş. Ceku, Arif, Logar… Ama bu sefer her şey farklı - Resim: 28
28 34
Cem Yılmaz GORA 4 GORA’yı duyurdu: 20 yıl sonra bomba geri dönüş. Ceku, Arif, Logar… Ama bu sefer her şey farklı - Resim: 29
29 34
Cem Yılmaz GORA 4 GORA’yı duyurdu: 20 yıl sonra bomba geri dönüş. Ceku, Arif, Logar… Ama bu sefer her şey farklı - Resim: 30
30 34
Cem Yılmaz GORA 4 GORA’yı duyurdu: 20 yıl sonra bomba geri dönüş. Ceku, Arif, Logar… Ama bu sefer her şey farklı - Resim: 31
31 34
Cem Yılmaz GORA 4 GORA’yı duyurdu: 20 yıl sonra bomba geri dönüş. Ceku, Arif, Logar… Ama bu sefer her şey farklı - Resim: 32
32 34
Cem Yılmaz GORA 4 GORA’yı duyurdu: 20 yıl sonra bomba geri dönüş. Ceku, Arif, Logar… Ama bu sefer her şey farklı - Resim: 33
33 34
Cem Yılmaz GORA 4 GORA’yı duyurdu: 20 yıl sonra bomba geri dönüş. Ceku, Arif, Logar… Ama bu sefer her şey farklı - Resim: 34
34 34
Kaynak: Magazin Servisi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro