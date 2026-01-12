Oyuncu Gamze Topuz ile Celil Nalçakan, önceki gün Bebek’te bir mekânın kapısında el ele görüntülendi.
Celil Nalçakan ve Gamze Topuz el ele görüntülendi: '20 yıllık arkadaşım’ dedi paylaşımı kafa karıştırdı
Oyuncu Gamze Topuz ile Celil Nalçakan, geçtiğimiz gün Bebek’te bir eğlence mekânının önünde el ele görüntülendi. İkilinin bu samimi halleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Görüntü alındığını fark eden Nalçakan “20 yıllık arkadaşız, neden uzaktan çekiyorsunuz?” diyerek tepki gösterdi.
'NEDEN UZAKTAN ÇEKİYORSUNUZ?'
Nalçakan, “20 yıllık arkadaşım, uzaktan neden çekiyorsunuz?” ifadelerini kullandı. Gamze Topuz ise sorular karşısında sessiz kalmayı tercih etti.
EVİNDEN YAPTIĞI PAYLAŞIM İDDİALARI GÜÇLENDİRDİ
Gecenin ilerleyen saatlerinde Gamze Topuz’un Celil Nalçakan’ın evinden yaptığı sosyal medya paylaşımı, ikili hakkındaki iddiaları daha da güçlendirdi.
Yaşananların ardından Gamze Topuz’un hayatı ve kariyeri yeniden merak konusu oldu.
8 Ekim 1983’te Adana’da doğan Gamze Topuz, Bilgi Üniversitesi TV-Gazetecilik Bölümü mezunu.
Oyunculuk kariyerine 2004 yılında En İyi Arkadaşım dizisindeki Banu karakteriyle adım atan Topuz, zamanla ekranların tanınan yüzlerinden biri haline geldi.
2010 yılında Mehmet Ali Erbil’in sunduğu Çarkıfelek programında hosteslik yapan Topuz, programda kendi yazdığı “Dinamit” ve “Yel Alsın” adlı şarkılarını da seslendirdi. 2013’te Benzemez Kimse Sana yarışmasına katıldı.
Başarılı oyuncu, 2014 yılında meslektaşı Ümit Kantarcılar ile evlendi; bu evlilikten Elis Naz adında bir kızı dünyaya geldi. Çift, 2016 yılında yollarını ayırdı.
Gamze Topuz, bugüne kadar birçok dizi ve filmde rol alarak hem oyunculuk hem de müzik alanında kariyerini sürdürdü.