Cehennemden sesler mi geldi? Ürpertici sırrın perdesi aralanıyor

Cehennemden sesler mi geldi? Ürpertici sırrın perdesi aralanıyor

Rusya'da 12 bin metre derinliğe inen dev sondaj, yer altından geldiği iddia edilen ürpertici sesler ve aşırı sıcaklık nedeniyle mühürlendi. Bilimsel sınırları zorlayan bu gizemli çalışma, ulaşılan derinlikte kaydedilen çığlık sesleriyle "Cehennemin Kapısı" olarak tarihe geçti.

Züleyha Öncü Züleyha Öncü
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Cehennemden sesler mi geldi? Ürpertici sırrın perdesi aralanıyor

Sovyetler Birliği'nin yer kabuğunu delme girişimi sırasında ulaşılan 12 bin metrelik derinlikte kaydedilen ürpertici sesler, bilim dünyasında büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Teknik imkansızlıklar nedeniyle mühürlenen devasa kuyu, yer altından geldiği iddia edilen insan çığlıkları nedeniyle "Cehennemin Kapısı" olarak tarihe geçti.

Sovyetler Birliği tarafından 1970 yılında Rusya’nın Murmansk bölgesinde başlatılan ve dünyanın en derin insan yapımı deliği olma özelliğini taşıyan Kola Derin Sondajı (SG-3), sadece jeolojik bir araştırma olarak kalmadı; aynı zamanda modern tarihin en korkutucu efsanelerinden birine ev sahipliği yaptı.

Yer kabuğunu aşarak mantoya ulaşmayı hedefleyen proje, 12.262 metreye ulaşıldığında beklenmedik olaylar silsilesiyle durduruldu.

1 11
Cehennemden sesler mi geldi? Ürpertici sırrın perdesi aralanıyor - Resim: 2

BEKLENTİLERİN ÖTESİNDEKİ SICAKLIK VE FİZİKSEL YIKIM

Sondaj çalışmaları sırasında ulaşılan derinliklerde, bilimsel modellerin öngördüğü 100 derece sıcaklık beklentisi boşa çıktı.

2 11
Cehennemden sesler mi geldi? Ürpertici sırrın perdesi aralanıyor - Resim: 3

Yer altındaki ısı aniden 180 derece seviyesine tırmandı.

3 11
Cehennemden sesler mi geldi? Ürpertici sırrın perdesi aralanıyor - Resim: 4

Bu ekstrem koşullarda matkap uçları adeta plastik gibi eriyerek işlevsiz hale geldi.

4 11
Cehennemden sesler mi geldi? Ürpertici sırrın perdesi aralanıyor - Resim: 5

Jeologlar, bu derinlikteki taşların artık katı bir kütle gibi değil, akışkan ve öngörülemez bir yapıda olduğunu rapor etti.

5 11
Cehennemden sesler mi geldi? Ürpertici sırrın perdesi aralanıyor - Resim: 6

"CEHENNEMDEN GELEN SESLER" VE MİKROFON KAYITLARI

Projenin en sarsıcı iddiası, aşırı sıcaklığa dayanıklı mikrofonların kuyuya indirilmesiyle ortaya çıktı.

6 11
Cehennemden sesler mi geldi? Ürpertici sırrın perdesi aralanıyor - Resim: 7

İddiaya göre, yer altındaki tektonik hareketleri kaydetmek için tasarlanan bu cihazlar, mekanik sesler yerine milyonlarca insanın acı dolu haykırışlarını andıran uğultular kaydetti.

7 11
Cehennemden sesler mi geldi? Ürpertici sırrın perdesi aralanıyor - Resim: 8

Bu ses kayıtları, projenin "Cehennemin Kapısı" olarak anılmasına yol açarken, personelin bir kısmının psikolojik sarsıntılar nedeniyle görevlerinden ayrıldığı öne sürüldü.

8 11
Cehennemden sesler mi geldi? Ürpertici sırrın perdesi aralanıyor - Resim: 9

UZMAN GÖRÜŞLERİ VE BİLİMSEL ANALİZLER

Norveçli yer bilimci Dr. Bjorn Myrvang, derin sondajların fiziksel sınırlarına dair yaptığı değerlendirmede, "Kola’da karşılaşılan direnç, sadece teknolojik bir engel değildi; yer kabuğunun o derinlikteki termodinamik yapısı, bilinen fizik kurallarını zorlayan bir kaosa işaret ediyordu" dedi.

9 11
Cehennemden sesler mi geldi? Ürpertici sırrın perdesi aralanıyor - Resim: 10

Amerikan Jeofizik Enstitüsü'nden sismolog Dr. Steven Ross ise kaydedilen sesler üzerine yürüttüğü analizlerde farklı bir noktaya değindi.

Ross, "12 kilometre derinlikte duyulan o seslerin, yüksek basınç altındaki gazların kayaç çatlaklarından sızarken oluşturduğu doğal bir akustik yanılsama olması kuvvetle muhtemeldir. Ancak bu, o seslerin insan ruhunu sarsan ürpertici doğasını değiştirmiyor" ifadelerini kullandı.

10 11
Cehennemden sesler mi geldi? Ürpertici sırrın perdesi aralanıyor - Resim: 11

MÜHÜRLENEN GİZEM

1990'ların başında Sovyetler Birliği'nin dağılması ve fonların kesilmesiyle proje resmen sonlandırıldı. Bugün Kola Yarımadası'ndaki tesis, paslı demir yığınları ve yıkık binalardan oluşan bir hayalet şehri andırıyor.

Dünyanın en derin deliğinin ağzı ise üzerinde devasa cıvataların bulunduğu kalın, paslı bir metal kapakla perçinlendi.

11 11
