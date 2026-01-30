Cehennemden sesler mi geldi? Ürpertici sırrın perdesi aralanıyor

Sovyetler Birliği'nin yer kabuğunu delme girişimi sırasında ulaşılan 12 bin metrelik derinlikte kaydedilen ürpertici sesler, bilim dünyasında büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Teknik imkansızlıklar nedeniyle mühürlenen devasa kuyu, yer altından geldiği iddia edilen insan çığlıkları nedeniyle "Cehennemin Kapısı" olarak tarihe geçti.

Sovyetler Birliği tarafından 1970 yılında Rusya’nın Murmansk bölgesinde başlatılan ve dünyanın en derin insan yapımı deliği olma özelliğini taşıyan Kola Derin Sondajı (SG-3), sadece jeolojik bir araştırma olarak kalmadı; aynı zamanda modern tarihin en korkutucu efsanelerinden birine ev sahipliği yaptı.

Yer kabuğunu aşarak mantoya ulaşmayı hedefleyen proje, 12.262 metreye ulaşıldığında beklenmedik olaylar silsilesiyle durduruldu.