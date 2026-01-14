Çayın fiyatı burada senelerdir değişmiyor: 40 yıllık tarihi ve yasakları var

Sakin ve huzurlu yapısıyla göz kamaştıran çay evi bölgede adeta bir kültür merkezi görevi görüyor. Çay evinin en önemli özelliklerinden biri de servis şekli. Çay evi sahibi Muhebettin Usta, yaklaşık 8 bardağı aynı anda eline alarak masalara servis ediyor.

Çay evinin sık müşterilerinden biri olan Cevdet Akdemir konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Türkiye'de kapalı alanlarda sigara yasağı geldiğinde bunu ilk uygulayan yerlerden biri Hasköy oldu. Burada düğünde birlikte oynarız, taziyede birlikte ağlarız. İstanbul'dan geldim, en çok özlediğim şey bu ortam ve közde demlenen çaydı. Burada gençler sigaradan, alkolden uzak bir şekilde satranç ve dama oynayarak vakit geçiriyor. Allah bu huzurumuzu bozmasın” dedi.