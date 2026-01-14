Muş’ta yaklaşık 40 senedir vatandaşlara hizmet veren tarihi çay evinde çay uzun yıllardır 5 TL’ye satılıyor. Kağıt oyunların yerine satrancın oynandığı, sigaranın yasak olduğu çay evi, kötü alışkanlıklardan da uzak tutuyor.
Çayın fiyatı burada senelerdir değişmiyor: 40 yıllık tarihi ve yasakları var
Muş’ta yaklaşık 40 senedir hizmet veren tarihi çay evi Türkiye gündemine oturdu. Çayın 5 TL olduğu çay evinde sigara ve kağıt oyunları yasak.
Muş'un Hasköy ilçesinde Muhebettin Usta’nın senelerdir işlettiği tarihi çay evi, içe halkının yanı sıra çevre illerden gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor. Yaklaşık 40 senedir hizmet veren çay evinde, kağıt oyunu yerine satranç ve dama oyunları oynanıyor.
SİGARAYA İZİN YOK
Hem kültürü hem de nostaljik atmosferiyle geçmişi günümüze taşıyan mekanda kış aylarında odun ateşinde demlenen çay müşterilere veriliyor. Öte yandan çay evinde sigara içilmesine de izin verilmiyor.
Sakin ve huzurlu yapısıyla göz kamaştıran çay evi bölgede adeta bir kültür merkezi görevi görüyor. Çay evinin en önemli özelliklerinden biri de servis şekli. Çay evi sahibi Muhebettin Usta, yaklaşık 8 bardağı aynı anda eline alarak masalara servis ediyor.
Çay evinin sık müşterilerinden biri olan Cevdet Akdemir konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Türkiye'de kapalı alanlarda sigara yasağı geldiğinde bunu ilk uygulayan yerlerden biri Hasköy oldu. Burada düğünde birlikte oynarız, taziyede birlikte ağlarız. İstanbul'dan geldim, en çok özlediğim şey bu ortam ve közde demlenen çaydı. Burada gençler sigaradan, alkolden uzak bir şekilde satranç ve dama oynayarak vakit geçiriyor. Allah bu huzurumuzu bozmasın” dedi.