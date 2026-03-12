Çay sıcak suyla mı demlenir soğukla mı: Karadenizlilerin asla paylaşmadığı tavşan kanı sırrı açıklandı

Sıcak mı Soğuk mu? Demlemenin En Tartışmalı Sorusu

Çayın aroması ve rengi yüksek sıcaklıkla suya geçer; bu yüzden asıl demleme her zaman kaynar suyla yapılır. Ancak Karadeniz ustalarının küçük ama etkili bir sırrı var: Demliğe çay koyduktan sonra doğrudan kaynar su dökmek yerine, önce çok az soğuk veya ılık su ekleyerek yaprakları “uyandırıyorlar”.