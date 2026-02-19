CapitaliZoo gündemde: Aslı Enver’den Beren Saat’e sıcacık övgü: Ne güzel yapmış!

Türkiye'nin sevilen ve başarılı oyuncularından Aslı Enver, meslektaşı Beren Saat’in müzik dünyasına attığı ilk adımı coşkuyla destekledi. Enver’in övgü dolu sözleri ve samimi tavrı dikkatleri üzerine çekti.
Aslı Enver, Beren Saat’in müzik serüvenindeki ilk adımı “CapitaliZoo”yu övgüyle karşıladı. “Çalışkanlığı ve cesareti için tebrik ediyorum, içinden gelmiş, ne güzel yapmış” diyerek meslektaşına destek veren Enver’in samimi sözleri gündem oldu.Taner Yener
Geçtiğimiz akşam bir etkinlikte görülen Aslı Enver, oyunculuktan müzik alanına geçiş yapan Beren Saat’in “CapitaliZoo” isimli şarkısına dair yaptığı yorumlarla gündeme oturdu.
Uzun yıllar oyunculukla tanınan Beren Saat, müzik kariyerine ilk single’ı “CapitaliZoo” ile başladı.
Kendisinin yazdığı İngilizce sözlere sahip şarkının prodüksiyonu ve düzenlemesi eşi Kenan Doğulu tarafından üstlenildi. Yeni projesiyle geniş yankı uyandıran Saat, sosyal medyada hem yoğun destek hem de çeşitli eleştirilerle karşılaştı.
2. Sayfa’ya konuşan Aslı Enver, meslektaşının bu cesur adımına dair soruları içtenlikle yanıtladı. Şarkıyı beğendiğini vurgulayan Enver, Saat’e güçlü bir destek verdi.
“Gayet güzel. Bir kere çalışkanlığı ve cesareti için kendisini tebrik ediyorum. Bunu yapmak aynı zamanda cesaret işidir. İçinden gelmiş yapmış, ne güzel yapmış”
Aslı Enver, tam adıyla Aslı Ayten Enver, 10 Mayıs 1984 tarihinde Londra'da doğmuş ünlü bir Türk oyuncudur. Kıbrıslı Türk kökenli bir baba ile Türkiye'den eğitim için Londra'ya giden bir annenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelmiştir.
vÇocukluğunun ilk 12 yılını Londra'da geçirmiş, İngilizce ana dili olup akıcı Türkçe konuşmaktadır ve İngiliz pasaportu taşımaktadır.
Ailesiyle 1996 yılında İstanbul'a taşındıktan sonra oyunculuk eğitimine yönelmiş; Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi almış, Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun olmuş ve Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü'nü tamamlamıştır.
Kariyerine 2003 yılında Hayat Bilgisi dizisinde küçük bir rolle başlayan Enver, asıl çıkışını 2007-2011 yılları arasında gençlik dizisi Kavak Yelleri'nde Mine karakteriyle yapmıştır.
Özel hayatında 2012-2015 arası Birkan Sokullu ile evli kalmış, 2022'de Berkin Gökbudak ile evlenmiş ve bir çocuğu bulunmaktadır.
Türkiye'nin en sevilen ve başarılı kadın oyuncularından biri olarak tanınan Aslı Enver, hem dramatik hem de romantik rollerdeki doğal performansı ile geniş bir hayran kitlesine sahiptir.