Çamaşır makineniz zıplıyor mu? Yıkamış asmaya gidiyor: İşte 5 adımlı pratik çözüm
Taner Yener
İşte gürültülü ve sallanan çamaşır makinesini yalnızca 5 adımda sessiz ve dengeli hale getiren pratik çözümler…
Çamaşır makinesi, evlerde ve ticari mekanlarda yaygın kullanılan bir beyaz eşya türüdür.
Temel işlevi; giysi, havlu, çarşaf, nevresim gibi tekstil ürünlerini su, deterjan ve mekanik hareketle yıkamak, durulamak ve sıkma işlemiyle suyunu alarak kurutmaya hazır hale getirmektir.
Modern modeller elektrikle çalışır ve şu temel ilkelere dayanır:
• Çamaşırlar, tambur denen dönen hazneye yüklenir.
• Makine su doldurur ve deterjanı karıştırır.
• Tambur çeşitli hızlarda döner: Yıkama evresinde çamaşırları su ve deterjanla çalkalar, durulamada temiz suyla temizler, sıkmada ise yüksek devirde (genellikle 800-1600 devir/dakika) dönerek fazla suyu dışarı atar.
• Sonuçta ıslak ancak daha kuru çamaşırlar elde edilir (kuru programlı modellerde tamamen kuru olur).
Temel Türleri
• Önden yüklemeli: Kapak önde yer alır; daha tasarruflu, sessiz ve etkili yıkama sunar. Günümüzde en çok tercih edilen çeşittir.
• Üstten yüklemeli: Kapak üsttedir; yükleme kolaydır fakat bazen program çeşitliliği sınırlı kalır.
Güncel Özellikler
Son modellerde sıkça görülen özellikler şunlardır:
• Çeşitli program seçenekleri (pamuklu, sentetik, hızlı yıkama, buharlı, alerji modu vb.)
• Yüksek enerji ve su tasarrufu sınıfları (A+++ ve üzeri)
• Akıllı sensörler, otomatik deterjan dozajlama, Wi-Fi bağlantısı
• Kurutma özellikli modeller (yıkama + kurutma aynı cihazda)
Çamaşır makinesinin özellikle sıkma sırasında aşırı gürültü yapması veya yerinden oynayacak kadar sallanması, pek çok evde rastlanan yaygın bir sorundur.
Apartmanlarda kullanıcıyı ve komşuları rahatsız eden bu durum genellikle ciddi bir arızadan değil, basit ayar eksikliklerinden kaynaklanır. Servis çağırmadan önce yapılabilecek birkaç temel kontrol, cihazın daha dengeli ve sessiz çalışmasını sağlayabilir.
Sallanma sorunu (özellikle sıkmada şiddetli titreme, yürüme veya zıplama), beyaz eşya arızaları arasında en sık görülenlerdendir. Çoğu zaman basit düzenlemelerle giderilir, nadiren parça değişimi gerekebilir.
İşte adım adım nedenler ve pratik çözümler:
Zemin ve denge ayarını kontrol edin
Makinenin dengeli durması en kritik noktadır. Eğimli zeminde yüksek devirde tambur dengesiz hareket eder ve sarsıntı artar. Dört ayağın tamamının zemine tam oturduğundan emin olun. Ayarlanabilir ayaklar saat yönünde veya tersine çevrilerek yükseklik ayarlanır.
Üzerine su terazisi koyarak düzgünlüğü kontrol etmek en sağlıklı yöntemdir. Kaygan zeminlerde (seramik, mermer) titreşim önleyici ped kullanmak fayda sağlar.
Aşırı veya dengesiz yükleme yapmayın
Tambur kapasitesinin üzerinde doldurma ya da tek başına ağır bir ürün (battaniye gibi) yıkama dengeyi bozar. Sıkma sırasında yük bir tarafa kayarsa makine aşırı sallanır. Büyük parçaları mümkünse benzer ağırlıktaki eşyalarla birlikte yıkayın.
Makine boşken bile gürültü yapıyorsa sorun yükten değil, mekanik dengeden kaynaklanıyordur.
Nakliye vidalarını kontrol edin
Yeni cihazlarda arka taraftaki nakliye vidalarının sökülmemesi ciddi titreşime yol açar. Bu vidalar tamburu taşımada sabit tutar ve kurulum sonrası mutlaka çıkarılmalıdır. Makine yeni taşındıysa veya yer değiştirdiyse arka paneli inceleyin.
Vidalar takılı kalırsa hem yüksek ses çıkar hem de cihaz uzun vadede zarar görür.
Amortisör ve yayları gözden geçirin
Eski makinelerde sıkma sırasında metal sürtünme sesi duyuluyorsa amortisörler zayıflamış olabilir. Bu parçalar tamburun dengeli salınmasını sağlar; aşındıkça titreşim artar. Bu durumda teknik servis incelemesi gerekebilir.
Tamburu elle çevirdiğinizde anormal boşluk varsa rulman arızası da düşünülebilir.
Makineyi duvardan uzak tutun
Arka veya yan yüzey duvara değiyorsa titreşim sesi yükselir. En az birkaç santim boşluk bırakın. Su giriş hortumu ile tahliye borusunun da sıkışmadığından emin olun.
Çamaşır makinesindeki gürültü ve sallanma genellikle basit denge ayarlarıyla ortadan kalkar. Ancak makine yürümeye devam ediyorsa, metal çarpma sesi geliyorsa veya su kaçakları varsa mutlaka yetkili servise başvurun. Düzenli bakım ve doğru yükleme alışkanlıkları, cihazın daha sessiz ve uzun ömürlü olmasını sağlar.