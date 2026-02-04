Sezon başında Beşiktaş’tan Cagliari’ye satın alma opsiyonuyla kiralanan Semih Kılıçsoy, İtalya’da da adından söz ettirmeye devam ediyor.
Cagliari Sportif Direktörü açıkladı: Semih Kılıçsoy'un bonservisi...
Beşiktaş'ın sezon başında satın alma opsiyonuyla Cagliari'ye kiraladığı Semih Kılıçsoy için İtalyan ekibinden açıklama geldi.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
20 yaşındaki genç yıldız, son maçlarda attığı gollerle dikkat çekiyor. Semih, kısa sürede taraftarın sevgilisi haline geldi.
Semih Kılıçsoy’un Bonservisi Alınacak Mı?
Kamuoyunda en çok merak edilen konu ise Semih Kılıçsoy’un bonservisinin Cagliari tarafından alınıp alınmayacağıydı. Bu konuyla ilgili açıklama Cagliari cephesinden geldi.
Cagliari Sportif Direktörü Guido Angelozzi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Semih Kılıçsoy’u satın almak için şimdiden girişimde bulunduk. Satın alma opsiyonundan (12 milyon euro) aşağı inilmeyeceği söylendi"
"Semih iyi bir performans sergiliyor, herkes ondan bahsediyor. Bonservisini almak istiyoruz."
Bu sezon Cagliari formasıyla 19 maça çıkan Semih Kılıçsoy, bu süreçte 4 gol kaydetti.
Özellikle Verona karşısında attığı röveşata golüyle gündeme bomba gibi düşmüştü.
Semih Kılıçsoy Beşiktaş Performansı
Beşiktaş altyapısında yetişen Semih Kılıçsoy, siyah-beyazlı ekipte 87 maça çıkarken takımına 16 gol, 9 asistlik katkı sağlamıştı.