Yeniçağ Gazetesi
06 Şubat 2026 Cuma
İstanbul 13°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
HKP LİDERİ NURULLAH EFE ANKUT SERBEST BIRAKILDI
Anasayfa Spor Cagliari Sportif Direktörü açıkladı: Semih Kılıçsoy'un bonservisi...

Cagliari Sportif Direktörü açıkladı: Semih Kılıçsoy'un bonservisi...

Beşiktaş'ın sezon başında satın alma opsiyonuyla Cagliari'ye kiraladığı Semih Kılıçsoy için İtalyan ekibinden açıklama geldi.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Cagliari Sportif Direktörü açıkladı: Semih Kılıçsoy'un bonservisi... - Resim: 1

Sezon başında Beşiktaş’tan Cagliari’ye satın alma opsiyonuyla kiralanan Semih Kılıçsoy, İtalya’da da adından söz ettirmeye devam ediyor.

1 8
Cagliari Sportif Direktörü açıkladı: Semih Kılıçsoy'un bonservisi... - Resim: 2

20 yaşındaki genç yıldız, son maçlarda attığı gollerle dikkat çekiyor. Semih, kısa sürede taraftarın sevgilisi haline geldi.

2 8
Cagliari Sportif Direktörü açıkladı: Semih Kılıçsoy'un bonservisi... - Resim: 3

Semih Kılıçsoy’un Bonservisi Alınacak Mı?

Kamuoyunda en çok merak edilen konu ise Semih Kılıçsoy’un bonservisinin Cagliari tarafından alınıp alınmayacağıydı. Bu konuyla ilgili açıklama Cagliari cephesinden geldi.

3 8
Cagliari Sportif Direktörü açıkladı: Semih Kılıçsoy'un bonservisi... - Resim: 4

Cagliari Sportif Direktörü Guido Angelozzi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Semih Kılıçsoy’u satın almak için şimdiden girişimde bulunduk. Satın alma opsiyonundan (12 milyon euro) aşağı inilmeyeceği söylendi"

4 8
Cagliari Sportif Direktörü açıkladı: Semih Kılıçsoy'un bonservisi... - Resim: 5

"Semih iyi bir performans sergiliyor, herkes ondan bahsediyor. Bonservisini almak istiyoruz."

5 8
Cagliari Sportif Direktörü açıkladı: Semih Kılıçsoy'un bonservisi... - Resim: 6

Bu sezon Cagliari formasıyla 19 maça çıkan Semih Kılıçsoy, bu süreçte 4 gol kaydetti.

6 8
Cagliari Sportif Direktörü açıkladı: Semih Kılıçsoy'un bonservisi... - Resim: 7

Özellikle Verona karşısında attığı röveşata golüyle gündeme bomba gibi düşmüştü.

7 8
Cagliari Sportif Direktörü açıkladı: Semih Kılıçsoy'un bonservisi... - Resim: 8

Semih Kılıçsoy Beşiktaş Performansı

Beşiktaş altyapısında yetişen Semih Kılıçsoy, siyah-beyazlı ekipte 87 maça çıkarken takımına 16 gol, 9 asistlik katkı sağlamıştı.

8 8
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro