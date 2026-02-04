Cagliari Sportif Direktörü açıkladı: Semih Kılıçsoy'un bonservisi...

Semih Kılıçsoy’un Bonservisi Alınacak Mı?

Kamuoyunda en çok merak edilen konu ise Semih Kılıçsoy’un bonservisinin Cagliari tarafından alınıp alınmayacağıydı. Bu konuyla ilgili açıklama Cagliari cephesinden geldi.