Bütçe dostu 5G telefonlar: İşte en iyileri

5G dönemi resmen başladı ancak her 5G logolu telefon aynı performansı sunmuyor. Bütçesini önemseyen kullanıcılar için 10.000 TL’den başlayan en iyi fiyat/performans modellerini işlemci ve batarya güçlerini karşılaştırarak listeledik.
15 bin lira altındaki en iyi 5G telefonlar belli oldu. İşlemci, batarya ve yapay zeka özelliklerini karşılaştırdık. Bütçe dostu modeller arasında hangisi size uygun? İşte fiyat-performans canavarları....Yunus Arıkan
Hangi model size daha uygun?
5G TELEFON SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
5G’nin hizmete girmesiyle akıllı telefon pazarında yeni bir rekabet başladı.
Özellikle en uygun fiyatlı 5G telefon arayışı tüketicilere daha fazla seçenek sunarken, doğru cihazı seçmek her zamankinden daha kritik hale geldi. Çünkü her 5G ibaresi aynı deneyimi vaat etmiyor.
Kullanılan işlemci, frekans genişlikleri ve cihazın genel donanımı performansı doğrudan etkiliyor. Bu yüzden yalnızca fiyat veya kutu üzerindeki “5G” etiketiyle karar vermek yerine, telefonun teknik altyapısını ve uzun vadeli kullanım potansiyelini değerlendirmek gerekiyor.
İŞLEMCİYE VE BATARYAYA ÖZEL ÖNLEM VERİN
Bir 5G telefon satın alırken en önemli kriterlerin başında işlemci geliyor.
Artık sadece “8 çekirdekli” olması yeterli değil. Dimensity 600 ve 700 serisi ya da benzer seviyedeki işlemciler günlük kullanım için yeterli performans sunarken, daha güçlü ve uzun ömürlü bir deneyim için üst segment işlemciler tercih edilmelidir.
Batarya tarafında ise en az 5000 mAh kapasite artık standart haline geldi. Buna ek olarak en az 18W veya 25W hızlı şarj desteği günlük kullanımda ciddi fark yaratıyor.
YAPAY ZEKASIZ TELEFON OLMAZ
Donanım tarafında minimum 8 GB RAM ve 128 GB depolama kabul edilir seviyeye ulaştı. 120Hz yenileme hızına sahip paneller daha akıcı bir deneyim sunarken, AMOLED ekranlar görüntü kalitesini artırıyor.
Bu tür telefonlarda yapay zeka özellikleri de büyük önem taşıyor. Bu sayede cihazlar kullanıcı alışkanlıklarını öğrenebiliyor, kamera ayarlarını otomatik optimize edebiliyor ve pil tüketimini anlık olarak yönetebiliyor.
Gerçek zamanlı çeviri, gelişmiş fotoğraf düzenleme, bulut tabanlı oyun ve artırılmış gerçeklik (AR) deneyimleri 5G’nin sunduğu düşük gecikme avantajıyla çok daha akıcı hale geliyor.
İşte size en uygun fiyatlı 5G destekli telefonlar…
MOTOROLA YILLAR SONRA RESMİ OLARAK GERİ DÖNDÜ
Uzun yıllardır Türkiye akıllı telefon pazarında resmi olarak faaliyet göstermeyen Motorola Mobility, yeni telefonları Razr 60 ve Edge 70 serisini Hepsiburada ile tanıttı.
Moto AI yapay zeka teknolojisiyle donatılan modeller, Swarovski özel serisi ve Moto Buds Loop kablosuz kulaklık hediyesiyle birlikte Hepsiburada’da 49 bin 999 TL’den başlayan fiyatlarla ön siparişe açıldı.Ürünler 13 Nisan itibarıyla genel satışa sunulacak.
Hepsiburada’nın “Eskiyi Kapında Yenile” hizmeti kapsamında mevcut telefonlarını yeni Motorola modelleriyle değiştirmek isteyen kullanıcılara 3 bin TL kupon desteği veriliyor.