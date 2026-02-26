Fatih Terim’in küçük kızı olan Terim, yoğun bir tempoda geçen yaşamının beslenme düzenini zorlaştırdığını dile getirdi.
Buse Terim’den tartı itirafı: "Psikolojimi bozdu" 7 ayda 25 kilo vermişti
Buse Terim, 7 ay gibi kısa bir sürede verdiği 25 kiloyla uzun süre adından söz ettirmişti. Bu kez gündeme geliş nedeni fiziği değil, sürecin zihinsel boyutuna dair yaptığı içten açıklamalar oldu.Derleyen: Hande Karacan
Ocak ayının büyük bölümünü seyahat ederek geçirdiğini belirten Terim; Dubai, Erzincan, Erzurum ve Kapadokya arasında mekik dokuduğunu, yılbaşından bu yana evinde sadece birkaç gün uyuyabildiğini söyledi.
Bu kadar hareketli bir program içinde beslenme disiplinini korumanın kendisi için oldukça güç olduğunu da sözlerine ekledi.
Geçmişte sık sık tartıldığını ve bunun psikolojisini olumsuz etkilediğini ifade eden Terim, son dört yıldır tartıyla arasına mesafe koyduğunu belirtti.
Artık kilosundaki küçük değişimleri tartıya çıkmadan fark edebildiğini söyleyen Terim, spora ara verdiğinde vücudunun hızlı tepki verdiğini, yeniden başladığında ise aynı hızla toparlandığını dile getirdi. Yaz öncesinde spor rutinine dönerek birkaç kilo vermeyi planladığını da paylaştı.
Terim’in kilo verme serüveni kadar, tartıyla kurduğu ilişkiye dair yaptığı samimi itiraflar da sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.