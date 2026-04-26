Bursa’nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazası paniğe neden oldu. Olay, gece saatlerinde Sanayi Caddesi Ankara istikametinde yaşandı.
Bursa’da gece yarısı kaza: Çarpışan otomobillerden biri takla attı
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde gece saatlerinde iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlardan biri takla attı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, U.T. yönetimindeki 16 TBE 53 plakalı otomobil ile Y.S. idaresindeki 16 BDJ 544 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri kontrolden çıkarak takla attı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.
Kaynak: İHA