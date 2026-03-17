TRT 1 ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri haline gelen dizi, geniş bir izleyici kitlesine ulaşmış durumda.
Burak Yörük Taşacak Bu Deniz'den ayrılıyor mu? Hayranları üzen haber
TRT 1’de yayınlanan ve bu sezona damgasını vuran Taşacak Bu Deniz, her geçen bölümde temposunu daha da yükseltiyor. Diziyle ilgili ortaya atılan bir iddia ise hayranları endişelendirdi. Oruç karakterine hayat veren Burak Yörük’ün diziden ayrıldığı konuşulmaya başlandı.Derleyen: Hande Karacan
Geçtiğimiz hafta yeni bölümün son anda iptal edilmesi, hayranları oldukça kızdırmış; pek çok izleyici kanalı arayarak bölümün yayınlanmasını talep etmişti. Bu nedenle diziyle ilgili en küçük gelişme bile yakından takip ediliyor.
Son olarak, dizinin sevilen karakterlerinden Oruç’u canlandıran Burak Yörük’ün projeye veda edeceği yönündeki söylentiler sosyal medyada hızla yayıldı.
Setten paylaşılan bazı görüntüler üzerine, Eleni karakterini canlandıran Ava Yaman ile partner olan oyuncunun diziden ayrıldığı öne sürüldü ve bu iddialar kısa sürede gündemi karıştırdı.
Tüm bu söylentilerin ardından Birsen Altuntaş’tan açıklama geldi.
Altuntaş, “Hiçbir şey söylendiği gibi değil” ifadelerini kullanarak Burak Yörük’ün diziden ayrılmadığını net bir şekilde dile getirdi. Böylece izleyicilerin aklındaki soru işareti de giderilmiş oldu.
Kısacası, “Burak Yörük diziden ayrılıyor mu?” sorusunun yanıtı: Hayır. Oyuncu, projedeki yerini korumaya devam ediyor.
BURAK YÖRÜK KİMDİR?
Burak Yörük 1995, İstanbul doğumlu. Yörük Türk dizi ve sinema oyuncusu. Kariyerine 2002 yılında çocuk oyuncu olarak başlayan Burak Yörük, özellikle gençlik dizilerindeki rolleriyle tanınıyor.
Burak Yörük Taşacak Bu Deniz dizisinde Oruç karakterini canlandırıyor. Ünlü ismin son dönemde diziden ayrılacağı yönündeki iddialar gündeme gelmişti.
Yörük kariyerindeki en büyük çıkışını 4N1K İlk Aşk "Barış Ozansoy" karakteriyle yaptı.
Aşk Mantık İntikam: Dizide "Çınar Yılmaz" karakterine hayat vermiştir.
Öte yandan Baraj dizisinde "Tarık Yılmaz" karakterini canlandırdı.
ÖZEL HAYATI
Bir süredir Tuana Yılmaz ile birlikte. Çiftin evlilik hazırlığı içinde olduğu ve ailelerini tanıştırdıkları biliniyor.