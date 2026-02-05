Yeniçağ Gazetesi
Burak Özçivit'in 35 milyonluk yeni oyuncağı! Etiler trafiğinde görüntülendi…

Burak Özçivit, 35 milyon liralık özel plakalı Rolls-Royce Wraith ile Etiler’de görüntülendi. Yoğun temposuna kısa bir mola veren oyuncu, yarı yıl tatilinde çocuklarıyla geçirdiği keyifli günleri ve onları ne kadar özlediğini samimi sözlerle anlattı.

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, yeni satın aldığı Rolls-Royce’uyla önceki gün İstanbul sokaklarındaydı. Ünlü oyuncu, yaklaşık 35 milyon liralık lüks aracıyla Etiler trafiğinde görüntülendi.

Burak Özçivit, özel plakalı yeni Rolls-Royce Wraith modelini yaklaşık 35 milyon liraya alarak yollara çıktı. Oyuncu, önceki gün Etiler’de objektiflere takıldı.

Fotoğraflarını çeken muhabirlere “Bugün kendime vakit ayırdım biraz. Görüşmelerim var, oraya gidiyorum şimdi” diyen ünlü isim, sözlerini şöyle sürdürdü.

Yarı yıl tatilinde eşi Fahriye Evcen ve çocuklarıyla çok keyifli zaman geçirdiklerini belirten Burak Özçivit, yoğun çalışma temposunda ailesini özlediğini ifade etti:

“Tatili bitirdik. Çocuklar ne isterse onu yaptık. Onlarla olmak çok eğlenceli. Özlemişim. Hiç durmuyordum, bu ara çok rahatım.”

BURAK ÖZÇİVİT KİMDİR?

Burak Özçivit, 24 Aralık 1984 tarihinde İstanbul'da doğmuş Türk oyuncu ve eski mankendir.

Aslen Gaziantepli olan Özçivit, Kazım İşmen Lisesi'ni bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık Bölümü'nden mezun oldu.

Kariyerine mankenlik yaparak başlayan Burak Özçivit, 2003'te Best Model of Turkey yarışmasında "Gelecek Vadeden" seçilmiş, 2005'te ise Best Model of Turkey unvanını kazanmış ve Best Model of the World'de ikinci oldu.

Ardından oyunculuğa geçiş yapmış ve çeşitli dizi ile filmlerde rol aldı. En bilinen rolleri arasında Çalıkuşu (Kamran), Kara Sevda (Kemal Soydere) ve özellikle 2019'dan beri başrolünde yer aldığı tarihi dizi Kuruluş: Osman'daki Osman Bey karakteriyle öne çıkmıştı.

Bu yapımlarla hem Türkiye'de hem de yurtdışında geniş bir hayran kitlesi kazandı.

Özel hayatında 2017 yılında oyuncu Fahriye Evcen ile evlendi, çiftin Karan (2019 doğumlu) ve Kerem (2023 doğumlu) adında iki oğlu bulunuyor.

Boyu yaklaşık 1.88 m olan Burak Özçivit, oyunculuğu, karizması ve aile değerlerine verdiği önemle tanınan popüler isimlerden biridir.

