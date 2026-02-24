Burak Özçivit'in toplam servetinin 1 milyar TL’yi aştığı öne sürüldü. Ünlü oyuncunun, Abu Dhabi’de 11 odalı bir malikane, Dubai’de üç farklı rezidanstaki dairelerin ardından İstanbul Eyüpsultan’da yaptığı gayrimenkul yatırımı olduğu da ortaya çıktı.
Burak Özçivit Eyüpsultan'da 30 daire birden aldı: 150 milyonu bir çırpıda saydı
Servetinin 1 milyar TL'yi aştığı öne sürülen ünlü oyuncu Burak Özçivit İstanbul Eyüpsultan'da 30 daire birden satın aldı.
Posta'nın haberine göre, Özçivit’in Eyüpsultan’dan yaklaşık 30 daire satın aldığı öğrenildi. Oyuncununbu yatırım için 150 milyon TL harcadığı kaydedildi. Satın alma sürecinin tek bir emlakçı aracılığıyla yürütüldüğü öğrenildi.
Özçivit 24 Aralık 1984'te İstanbul'da doğdu. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık bölümünde okudu. 2003 yılı Best Model of Turkey yarışması ile ünlendei ve Uğurkan Erez ile çalışmaya, mankenlik yapmaya başladı. 2005'te Best Model of Turkey seçildi.
Burak Özçivit aslen Gazianteplidir.
Burak Özçivit geçtiğimiz haftalarda 35 milyon liralık özel plakalı Rolls-Royce Wraith ile Etiler’de görüntülenmişti.
Yoğun iş temposuna kısa bir mola veren Özçivit, yarı yıl tatilinde çocuklarıyla geçirdiği keyifli günleri ve onları ne kadar özlediğini söylemişti.
İsminden çokça söz ettiren Burak Özçivit, bu kez oyunculuğundan çok yatırımlarıyla gündeme geldi. Servetinin 1 milyar TL sınırını aştığı konuşulan ünlü oyuncunun, kazancını ağırlıklı olarak gayrimenkule yönlendirdiği iddia edildi.
Başrolünde yer aldığı Kuruluş: Osman dizisinin yeni sezonu için bölüm başına 4 milyon TL talep ettiği, ancak yapım şirketiyle anlaşma sağlanamayınca projeden ayrıldığı söylenmişti.
Televizyon ekranlarına ara verdiği söylenen oyuncunun, kariyerinde rotayı tiyatro sahnesine çevirdiği belirtilmişti.
Özçivit, Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ, TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında açıklama yapmıştı. Oyuncunun Abu Dhabi’de 11 odalı bir malikane aldığına ve Dubai’deki rezidans projelerinden üç daire satın aldığına dair bilgiler paylaşılmıştı.
Özçivit’in İstanbul’un Eyüp semtinde de çeşitli daire yatırımları yaptığı öne sürülen iddialar arasında.
Burak Özçivit, özel hayatını genellikle gözlerden uzak tutmaya özen gösteriyor. 2015'te Çalıkuşu setinde tanıştığı oyuncu Fahriye Evcen ile 29 Haziran 2017'de Sait Halim Paşa Yalısı'nda evlendi. Çiftin evliliği magazin dünyasında "örnek çift" olarak görülüyor ve boşanma iddialarına rağmen evlilikleri mutlu bir şekilde devam ediyor.
Çiftin iki çocukları var.
Büyük oğul Karan Özçivit (13 Nisan 2019 doğumlu)
Okul çağına geldi, prestijli bir kolejde okuyor. Yıllık ücretin oldukça yüksek olduğu belirtiliyor.
Küçük oğul Kerem Özçivit ise Ocak 2023 doğumlu.
Aile paylaşımlarında sıkça "aslan parçası" gibi ifadelerle bahsediliyor.