Almanya Bundeslia 2'nin 25. haftasında Arminia Biefeld'i konuk ettiği maçta Schalke, 15'inci dakikada Edin Dzeko'nun attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılarak puanını 50'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü.
Bundesliga yolunda Schalke'yi sırtlayan Dzeko Almanya'da ikinci baharını yaşıyor
Schalke 04, Bundesliga 2'nin 25'inci haftasında evinde Arminia Biefeld'i Edin Dzeko'nun attığı golle 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Tecrübeli yıldız ara transfer döneminde katıldığı Alman ekibinde düzenli forma giyerken çıktığı maç sayısından daha fazla gole katkı verdi.Furkan Çelik
SCHALKE 04 DZEKO İLE ŞAMPİYONLUĞA YÜRÜYOR
Şampiyonluk yolunda hata yapmayan Schalke 04 ara transfer döneminde Fiorentina'dan kadrosuna kattığı Edin Dzeko'nun etkileyici performansı sayesinde Bundesliga'ya geri dönmeye yaklaştı.
ALMANYA'DA İKİNCİ BAHARINI YAŞIYOR
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dzeko ilerleyen yaşına rağmen, (39) Wolfsburg formasıyla kariyerini parlattığı Almanya'da bu kez Schalke 04 ile ikinci baharını yaşıyor.
TARAFTARLARIN SEVGİLİSİ OLDU
Şu ana kadar Schalke 04 ile 7 maçta forma giyen Dzeko 5 gol, 3 asistle toplam 8 gole doğrudan katkı sağladı. Çıktığı maç sayısından daha fazla gol katkısı veren Bosna Hersekli golcü kısa sürede Gelsenkirchen'de taraftarların sevgilisi haline geldi.
FIORENTINA'DA 18 MAÇTA 2 GOL ATMIŞTI
Dzeko sezonun ilk yarısında Fiorentina formasıyla ise 18 maçta yalnızca 2 gol atmıştı.
SCHALKE 04'TE KALACAK MI?
Schalke 04 ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Dzeko'nun Bundesliga'ya dönmeleri halinde seneye takımda kalıp kalmayacağı şimdiden merak konusu oldu.