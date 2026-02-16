Bulaşık makineleri mutfakta büyük kolaylık sağlasa da, kullanım sırasında edinilen bazı alışkanlıklar temizlik sorunlarının başlıca nedeni olabiliyor.
Bulaşık makinesine bulaşıkları koyarken herkes bu hatayı yapıyor: Siz yapmayın
Bulaşık makinesi kullanan pek çok kişi, farkında bile olmadan yaptığı küçük bir yerleştirme hatası nedeniyle cihazın performansını ciddi ölçüde düşürüyor. Tabak ve bardakların yanlış dizilmesi yalnızca temizlik kalitesini azaltmakla kalmıyor; aynı zamanda gereksiz su ve enerji de tüketiyor.Derleyen: Hande Karacan
Çoğu zaman “makine iyi yıkamıyor” diye düşünülse de, sorun genellikle yerleştirme aşamasında yapılan basit ama etkili hatalardan kaynaklanıyor. Peki daha etkili bir yıkama için nelere dikkat edilmeli?
EN SIK YAPILAN HATA: BULAŞIKLARI AŞIRI SIK YERLEŞTİRMEK
Makineye daha fazla bulaşık sığdırmak amacıyla tabakları birbirine çok yakın dizmek, suyun ve deterjanın yüzeylere ulaşmasını engeller. Püskürtme kollarının rahatça dönebilmesi ve suyun her noktaya erişebilmesi için parçalar arasında mutlaka boşluk bırakılmalıdır. Aksi halde daha çok bulaşık yıkamak isterken, hepsinin yeterince temizlenmemesi ve yeniden yıkama gereksinimi ortaya çıkabilir.
ÖN YIKAMA SANDIĞINIZ KADAR MASUM DEĞİL
Birçok kişi bulaşıkları makineye koymadan önce sudan geçirir. Ancak modern bulaşık makineleri, yemek artıklarını çözebilecek şekilde tasarlanmıştır. Ön yıkama yapmak hem gereksiz su harcamanıza neden olur hem de makinenin sensörlerini yanıltabilir.
Sensörler bulaşıkların zaten temiz olduğunu düşünerek program gücünü azaltabilir. Yapılması gereken tek şey, büyük yemek kalıntılarını çöpe sıyırmak.
ÇATAL VE KAŞIKLARI İÇ İÇE YERLEŞTİRMEYİN
Kaşık ve çatalların birbirine temas edecek şekilde konumlandırılması, kirli yüzeylerin suyla temasını engeller. En iyi sonuç için çatal, kaşık ve bıçakları farklı yönlerde ve birbirine değmeyecek biçimde yerleştirmek gerekir. Ayrıca bıçakların ya da uzun gereçlerin püskürtme kollarının hareketini engellemediğinden emin olunmalı.
ÜST RAF AYARINI KONTROL EDİN
Pek çok kullanıcı bilmese de bulaşık makinelerinde üst raf yüksekliği genellikle ayarlanabilir. Bu özellik sayesinde hem su dolaşımını iyileştirebilir hem de büyük parçaların sıkışarak yıkamayı engellemesini önleyebilirsiniz.
Doğru yerleştirme alışkanlığı edindiğinizde, bulaşıkları ikinci kez yıkama ihtiyacı ortadan kalkar. Böylece hem zamandan hem enerjiden tasarruf eder, makinenizin performansından maksimum düzeyde faydalanabilirsiniz.