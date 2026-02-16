Bulaşık makinesine bulaşıkları koyarken herkes bu hatayı yapıyor: Siz yapmayın

EN SIK YAPILAN HATA: BULAŞIKLARI AŞIRI SIK YERLEŞTİRMEK

Makineye daha fazla bulaşık sığdırmak amacıyla tabakları birbirine çok yakın dizmek, suyun ve deterjanın yüzeylere ulaşmasını engeller. Püskürtme kollarının rahatça dönebilmesi ve suyun her noktaya erişebilmesi için parçalar arasında mutlaka boşluk bırakılmalıdır. Aksi halde daha çok bulaşık yıkamak isterken, hepsinin yeterince temizlenmemesi ve yeniden yıkama gereksinimi ortaya çıkabilir.