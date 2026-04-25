Bu markaların ikinci el araçları anında satılıyor

İkinci el otomobil piyasasında bazı modeller, yıllar geçse de değerini korumaya devam ediyor. Özellikle sağlamlığı, düşük arıza oranı ve geniş kullanıcı kitlesiyle öne çıkan araçlar, satışa çıkar çıkmaz alıcı buluyor. Uzmanlara göre bu araçlar, ekonomik dalgalanmalarda bile değerini koruyabiliyor. İşte en hızlı satılan ikinci el araç markaları…
10. Ford Focus
Özellikle ikinci el pazarında çok hızlı alıcı buluyor. Pazarlığı kısa süren, sahibini yormayan bir araç olarak biliniyor.
9. Dacia Duster
Bozulacak karmaşık elektroniklerden uzak sade yapısı ve arazi yeteneği sayesinde kırsalda ve doğaseverler arasında yok satıyor. Satarken değer kaybetmeyen, aksine her geçen gün büyüyen SUV trendiyle primlenen bir model.
8. Hyundai i20
Clio'nun en büyük ve en güçlü rakibi. Sınıfına göre sunduğu geniş iç hacim ve modern tasarımıyla öne çıkıyor. Özellikle otomatik vitesli versiyonları şehir içi kullanımda aranılan kan olduğu için, ikinci elde bekleme süresi en kısa olan araçların başında geliyor.
7. Honda Civic
Çok sadık bir hayran kitlesine sahip olan Civic, özellikle Eco motorlarıyla ekonomi ve performansı bir arada sunar. "Honda aşığı" alıcılar her zaman tetikte olduğu için satarken sahibini asla üzmez.
6. Volkswagen Passat
D segmentinin tartışmasız lideri olan bu araç, konforu ve marka algısıyla bir arabadan çok yatırım aracı statüsünde. Temiz bir Passat, genellikle piyasa değerinin bile üstünde el değiştirir.
5. Volkswagen Golf
Sınıfının kalite standartlarını belirleyen Golf, ikinci elde her zaman o "Premium" algısını korur. Yüksek kilometreli olsa bile, bakımları tamsa değerinden asla ödün vermez.
4. Renault Megane
Sedan ve geniş hacim seven Türk halkının favorisi. Geniş bagajı, şık tasarımı ve Renault'nun her ilçeye yayılan servis ağı onu ikinci elin en güçlü oyuncularından biri yapıyor. Özellikle "Icon" paketli ve cam tavanlı versiyonları, piyasanın üzerine en çok prim yapan araçlarındandır.
3. Toyota Corolla
Japon mühendisliğinin yollardaki temsilcisi. Corolla sahipleri sanayinin yolunu genellikle sadece periyodik bakım için bilir. Bu eşsiz "bozulmama" garantisi, ikinci elde ona devasa bir güven kredisi sağlar.
2. Fiat Egea
Parçası ucuz, ustası bol, yakıtı cimridir. Özellikle 2026'da hala zirveye oynayan Cross versiyonları peynir ekmek gibi gidiyor. İlana koyduğunuz an kendinizi noterde bulmanız işten bile değil.
1. Renault Clio
2026 ikinci el verilerine göre değer kazanma şampiyonu. Şehir içi ulaşımın vazgeçilmezi olan Clio, hem ilk arabasını alacakların hem de düşük yakıt tüketimi arayanların tartışmasız ilk tercihi. İkinci elde temiz bir Clio bulmak adeta altın bulmakla eşdeğer; ilana girdiği gün satılır ve sahibini her daim korur.