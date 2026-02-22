Beşiktaş, Süper Lig’in 23. haftasında karşılaştığı Göztepe’yi Ndidi, Murillo, Olaitan ve Oh’un attığı gollerle 4-0 mağlup etti.
Bu kadarını kimse beklemiyordu: Orkun Kökçü sözünü tuttu...
Beşiktaş, Göztepe’yi 4-0 mağlup ederken Orkun Kökçü 2 asistle maça damga vurdu. Form grafiğini yükselten milli oyuncu, son 7 resmi maçta da skora katkı sağladı ancak gördüğü sarı kart nedeniyle Kocaelispor deplasmanında forma giyemeyecek.Hande Karacan
Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisini de 15 maça çıkardı.
Karşılaşmaya damga vuran isimlerden birisi de Orkun Kökçü oldu. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, yaptığı 2 asistle yıldızlaştı.
Son maçlarda gösterdiği performansla dikkat çeken Orkun, çıktığı son 7 resmi maçta da skora katkı vermeyi başardı.
Sözünü Tuttu
Orkun Kökçü, geçen hafta Başakşehir karşısında da gol atmış ve maçın ardından, “Zaten ‘Bir gol atsam devamı gelir’ demiştim. Allah’a şükür iyi gidiyor ama her hafta da beklemeyelim. Baskı olmasın.” ifadelerini kullanmıştı.
Kocaelispor Maçında Yok
Öte yandan Orkun, Göztepe maçının 66. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve önümüzdeki hafta Kocaelispor deplasmanında forma giyemeyecek
İlk dönemlerinde beklentilerin altında kalan Orkun, son zamanlardaki yükselen performansıyla taraftarın gönlünde taht kurdu.
Milli yıldız, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 29 maçta 5 gol ve 7 asist kaydetti.