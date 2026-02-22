Bu kadarını kimse beklemiyordu: Orkun Kökçü sözünü tuttu...

Sözünü Tuttu

Orkun Kökçü, geçen hafta Başakşehir karşısında da gol atmış ve maçın ardından, “Zaten ‘Bir gol atsam devamı gelir’ demiştim. Allah’a şükür iyi gidiyor ama her hafta da beklemeyelim. Baskı olmasın.” ifadelerini kullanmıştı.