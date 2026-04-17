Hürmüz Boğazı krizi ile dalgalan piyasalarda yatırımcının beklediği haftalık performans rakamları geldi. Altında toparlanma görülürken, borsaya yatırım yapanların yüzü güldü.
Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? Hiçbiri değer kaybetmedi
Piyasalarda bu hafta en çok işlem gören yatırım araçlarının hiçbiri kaybetmedi. Bu hafta en çok borsa kazandırırken altın ve döviz de yatırımcısını sevindirdi.
Bu hafta altın fiyatları uzun zamandır bekleyen yatırımcısını sevindirdi ancak borsa getirisini geçemedi.
Dolar/TL yüzde 0,43 oranın değer kazandı. Bu hafta ABD doları yüzde 0,43 artarak 44,8530 lira yükseldi. Euro/TL yüzde 1,33 oranında değer kazandı. Euro yüzde 1,33 yükselişle 53,1110 lira oldu.
Emeklilik fonları yüzde 1,90 değer kazandı. Yatırım fonları bu hafta yüzde 2,14 değer kazandı.
Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,47 yükselişle 47 bin 338 liraya çıktı. Altının gram fiyatı yüzde 2,48 değer kazandı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,48 artışla 7 bin 28 liraya çıktı.
Geçen hafta sonu 11 bin 487 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, yüzde 2,48 artarak 11 bin 772 liraya yükseldi.
Kategorilerine göre bakıldığında yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar, yüzde 2,81 ile "hisse senedi fonları" oldu.
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,65 değer kazandı. Endeks tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 14.601,12 puana taşıdı.
BIST 100 endeksi, en düşük 13.842,77 puanı ve en yüksek 14.601,12 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 3,65 üstünde, 14.587,93 puandan tamamladı.