Bu adada sadece erkekler yaşıyor. Bin yıldır kadınların girmesi yasak

Yunanistan'da Rus Ortodoks rahiplerinin neredeyse bin yıldır yaşadığı Aynoroz'daki Athos Dağı'na kadın girmesi 1045 yılından beri yasak. Ada içinde 2000 kişi yaşıyor ve bu insanların hepsi erkek.
Yunanistan’da kadınların girmesinin yasak olduğu, sadece erkeklere özel bir ada bulunuyor. Aynoroz, manastır hayatının ve ruhani tefekkürün merkezi olarak, kadınların varlığının bu manevi ortamı bozabileceği inancıyla bu kuralı devam ettiriyor.Derleyen: Baran Yalçın
Resmi adı Aynoroz Özerk Keşişsel Devleti olan bu bölge, Yunanistan toprakları içinde 390 kilometrekare bir alanda yer alıyor. Bölgeye kara yoluyla değil deniz yoluyla gidiliyor.
Bu bölgenin başlıca geçim kaynağı ise zeytin ve üzüm. Bölge ise 20 manastırı temsil eden 20 kişilik bir meclis ile yönetiliyor.
Öte yandan kadınların adaya giriş için izin alamıyor. Kadınlara karşı olan bu yasak bin yıldan uzun süredir yürürlükte. Kadınların adanın kıyısına 500 metre dahi yaklaşmasına izin verilmiyor.
Ada tek bir manastırdan oluşuyor demek yanlış olmaz. Hristiyan din adamlarının manastırda ettiği bekaret yeminini çiğnememesi için adaya kadın alınmaması en basit çözüm olarak düşünülmüş.
Bu köklü gelenek günümüzde eleştiri yağmuruna tutuluyor. Özellikle European Union üyesi bir ülkede cinsiyete dayalı bir yasak uygulanması, insan hakları ve eşitlik perspektifinden tartışmalara neden oluyor.
Buna karşın Aynoroz’un tarihsel özerkliği ve dini statüsü, uygulamanın sürmesini sağlıyor. Bölgeye sadece özel izinle ve sınırlı sayıda erkek ziyaretçi kabul ediliyor.