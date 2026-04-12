Yeniçağ Gazetesi
12 Nisan 2026 Pazar
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Böyle bir aşk görülmedi: Bursaspor taraftarı tribün dersi verdi

Bursaspor, 35 bin taraftarının Eskişehir'de yarattığı harika atmosferde çıktığı Ankara Demirspor maçını 1-0 kazanarak liderliğini sürdürdü. Yeşil-beyazlılar, Somaspor maçında alacağı 1 puanla şampiyonluğunu ilan edecek. Muhteşem bir atmosferde oynanan karşılaşmadan geriye unutulmaz kareler kaldı.

Furkan Çelik Furkan Çelik
Haberi Paylaş
Böyle bir aşk görülmedi: Bursaspor taraftarı tribün dersi verdi - Resim: 1

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk yarışında kritik bir viraj daha geride kaldı.

1 19
Böyle bir aşk görülmedi: Bursaspor taraftarı tribün dersi verdi - Resim: 2

Bursaspor, Ankara Demirspor’u 1-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu ve şampiyonluk için büyük avantaj yakaladı.

2 19
Böyle bir aşk görülmedi: Bursaspor taraftarı tribün dersi verdi - Resim: 3

ESKİŞEHİR’DE TARİHİ ATMOSFER

Karşılaşma, Eskişehir Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu’nda oynandı. Yeşil-beyazlı taraftarlar adeta deplasmanı iç sahaya çevirdi.

3 19
Böyle bir aşk görülmedi: Bursaspor taraftarı tribün dersi verdi - Resim: 4

35 bin Bursaspor taraftarı tribünleri doldurarak takımına büyük destek verdi.

4 19
Böyle bir aşk görülmedi: Bursaspor taraftarı tribün dersi verdi - Resim: 5

GOL ERKEN GELDİ

Maçın kader anı 15. dakikada yaşandı. Halil Akbunar’ın golüyle öne geçen Bursaspor, ilk yarıyı 1-0 üstün kapattı. İkinci yarıda kontrollü bir oyun sergileyen lider ekip, rakibine net fırsat vermeden skoru korumayı başardı.

5 19
Böyle bir aşk görülmedi: Bursaspor taraftarı tribün dersi verdi - Resim: 6

ZİRVEDE HATA YAPMADI

Bu sonuçla ligdeki 23. galibiyetini alan Bursaspor, puanını 74’e yükseltti. En yakın takipçisi Aliağa Futbol’un da kazanmasıyla puan farkı değişmese de, avantaj hâlâ yeşil-beyazlıların elinde kaldı.

6 19
Böyle bir aşk görülmedi: Bursaspor taraftarı tribün dersi verdi - Resim: 7

ŞAMPİYONLUK İÇİN 1 PUAN YETİYOR

Bursaspor, gelecek hafta sahasında Somaspor’u konuk edecek. Bu karşılaşmadan alınacak 1 puan, rakiplerin sonuçlarına bakılmaksızın şampiyonluğu getirecek ve takımı 1. Lig’e taşıyacak.

7 19
Böyle bir aşk görülmedi: Bursaspor taraftarı tribün dersi verdi - Resim: 8

TRİBÜNLERDEN SAHAYA MESAJ

35 bin taraftarın oluşturduğu atmosfer, Bursaspor’un bu sezonki en büyük itici güçlerinden biri olarak öne çıkıyor.

8 19
Böyle bir aşk görülmedi: Bursaspor taraftarı tribün dersi verdi - Resim: 9

Şampiyonluk yolunda artık son viraja girilirken, camia tek yürek halinde tarihi geri dönüşü tamamlamaya hazırlanıyor.

9 19
Böyle bir aşk görülmedi: Bursaspor taraftarı tribün dersi verdi - Resim: 10

İşte Bursaspor tribününden unutulmaz kareler...

10 19
Böyle bir aşk görülmedi: Bursaspor taraftarı tribün dersi verdi - Resim: 11
11 19
Böyle bir aşk görülmedi: Bursaspor taraftarı tribün dersi verdi - Resim: 12
12 19
Böyle bir aşk görülmedi: Bursaspor taraftarı tribün dersi verdi - Resim: 13
13 19
Böyle bir aşk görülmedi: Bursaspor taraftarı tribün dersi verdi - Resim: 14
14 19
Böyle bir aşk görülmedi: Bursaspor taraftarı tribün dersi verdi - Resim: 15
15 19
Böyle bir aşk görülmedi: Bursaspor taraftarı tribün dersi verdi - Resim: 16
16 19
Böyle bir aşk görülmedi: Bursaspor taraftarı tribün dersi verdi - Resim: 17
17 19
Böyle bir aşk görülmedi: Bursaspor taraftarı tribün dersi verdi - Resim: 18
18 19
Böyle bir aşk görülmedi: Bursaspor taraftarı tribün dersi verdi - Resim: 19
19 19
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro