Böyle bir aşk görülmedi: Bursaspor taraftarı tribün dersi verdi
Bursaspor, 35 bin taraftarının Eskişehir'de yarattığı harika atmosferde çıktığı Ankara Demirspor maçını 1-0 kazanarak liderliğini sürdürdü. Yeşil-beyazlılar, Somaspor maçında alacağı 1 puanla şampiyonluğunu ilan edecek. Muhteşem bir atmosferde oynanan karşılaşmadan geriye unutulmaz kareler kaldı.Furkan Çelik
ESKİŞEHİR’DE TARİHİ ATMOSFER
Karşılaşma, Eskişehir Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu’nda oynandı. Yeşil-beyazlı taraftarlar adeta deplasmanı iç sahaya çevirdi.
35 bin Bursaspor taraftarı tribünleri doldurarak takımına büyük destek verdi.
GOL ERKEN GELDİ
Maçın kader anı 15. dakikada yaşandı. Halil Akbunar’ın golüyle öne geçen Bursaspor, ilk yarıyı 1-0 üstün kapattı. İkinci yarıda kontrollü bir oyun sergileyen lider ekip, rakibine net fırsat vermeden skoru korumayı başardı.
ZİRVEDE HATA YAPMADI
Bu sonuçla ligdeki 23. galibiyetini alan Bursaspor, puanını 74’e yükseltti. En yakın takipçisi Aliağa Futbol’un da kazanmasıyla puan farkı değişmese de, avantaj hâlâ yeşil-beyazlıların elinde kaldı.
ŞAMPİYONLUK İÇİN 1 PUAN YETİYOR
Bursaspor, gelecek hafta sahasında Somaspor’u konuk edecek. Bu karşılaşmadan alınacak 1 puan, rakiplerin sonuçlarına bakılmaksızın şampiyonluğu getirecek ve takımı 1. Lig’e taşıyacak.
TRİBÜNLERDEN SAHAYA MESAJ
35 bin taraftarın oluşturduğu atmosfer, Bursaspor’un bu sezonki en büyük itici güçlerinden biri olarak öne çıkıyor.
Şampiyonluk yolunda artık son viraja girilirken, camia tek yürek halinde tarihi geri dönüşü tamamlamaya hazırlanıyor.
İşte Bursaspor tribününden unutulmaz kareler...