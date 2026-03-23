Başkent Saraybosna’da NATO Askeri Stratejik Ortaklık Konferansı 2026 (MSPC 26) düzenlendi.
Bosna Hersek’ten Bayraktar TB2 kararı: Mayıs sonunda anlaşma imzalanıyor
Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez, Türkiye'den Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının (İHA) tedariki sürecinin tamamlandığını ve mayıs ayı sonunda anlaşmayı imzalayacaklarını açıkladı.
NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Karargahı (SHAPE) tarafından organize edilen etkinliğe, Bosna Hersek Savunma Bakanı Helez’in yanı sıra SHAPE Kurmay Başkanı General Markus Laubenthal, SHAPE Ortaklıklar Direktörlüğü Kurmay Başkan Yardımcısı Tuğamiral Yusuf Karagülle ve çok sayıda üst düzey askeri yetkili katıldı.
Helez, konferansın açılışındaki basın toplantısında ev sahipliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bunun ülkelerine duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu vurguladı.
Programın yalnızca Bosna Hersek için değil, tüm bölge için büyük önem taşıdığını belirten Helez, "Dünyanın barış içinde olmasını, hiçbir yerde savaşların yaşanmamasını diliyorum. Halihazırda devam eden tüm çatışmaların sona ermesini, insanların normal bir şekilde iletişim kurabildiği ve huzur içinde yaşayabildiği bir dünya temenni ediyorum." dedi.
Bir gazetecinin ordu envanterine eklenecek İHA’lara ilişkin sorusunu yanıtlayan Helez, mayıs sonunda anlaşma imzalayacaklarını ifade etti.
Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri’nin 2 adet Bayraktar TB2 İHA ile birkaç adet daha küçük İHA alacağını kaydeden Helez, "Artık süreç tamamlandı. Mayıs ayı sonunda bu sistemlerin teslim alınmasını ve Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerinin envanterine dahil edilmesini bekliyoruz." diye konuştu.
"Batı Balkanlar bölgesinin istikrarı NATO için büyük önem taşımaktadır"
General Markus Laubenthal, Bosna Hersek’in NATO ile iş birliğinin güçlenerek sürdüğünü ve bunun Batı Balkanlar’da istikrar ile güvenliğe katkı sağladığını belirtti.
Laubenthal, NATO ile Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri’nin uyumunu desteklediklerini vurgulayarak şöyle devam etti:"
Önümüzdeki günlerde, NATO'nun araçları, uzmanlığı ve eğitim imkanlarından azami ölçüde yararlanarak somut faaliyetler planlamak üzere birlikte çalışacağız. NATO olarak, ortaklarımızın bölgesel güvenliğin korunmasında ve kolektif gücümüzün artırılmasında oynadığı kritik rolün farkındayız. Batı Balkanlar bölgesinin istikrarı NATO için büyük önem taşımaktadır ve bu, Sırbistan ile de paylaştığımız bir konudur. Mayıs ayında gerçekleştirilecek NATO-Sırbistan tatbikatı, bu istikrarın birlikte güçlendirilmesine yönelik çok iyi bir örnektir."
Tuğamiral Karagülle ise dayanıklılık kavramından bahsederken hükümetlerin yaklaşımının yanı sıra sivil ve askeri unsurları, özel ve kamu kurumlarını birlikte ele almak gerektiğini ifade etti.
Askeri Stratejik Ortaklık Konferansı 2026 programı 26 Mart’ta sona erecek.