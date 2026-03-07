Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı alanında hazırlanan 12. Yargı Paketi kapsamında çekişmeli boşanma davalarına yönelik yeni bir düzenleme planlandığını açıkladı.
Boşanma davalarında yeni dönem: Arabuluculuk sistemi geliyor
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 12. Yargı Paketi ile çekişmeli boşanma davalarını hızlandıracak arabuluculuk modelinin getirileceğini açıkladı. Tarafların boşanma konusunda anlaşması halinde süreç kısa sürede tamamlanabilecek.Derleyen: Abdullah Kerzi
Hürriyet gazetesinden Oya Armutçu'nun haberine göre Ankara Hâkimevi’nde basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle iftarda bir araya gelen Gürlek, uzun süren boşanma davalarını kısaltmayı hedeflediklerini söyledi.
Gürlek, Türkiye’de yaklaşık 12,5 milyon dosyanın yargı önünde bulunduğunu belirterek her uyuşmazlığın mahkemeye taşınmasının sistem üzerinde ciddi yük oluşturduğunu ifade etti.
Bu nedenle uzlaşma ve arabuluculuk mekanizmalarının kapsamının genişletilmesinin planlandığını kaydetti.
8-10 yıl süren davalar kısacalak
Bakan Gürlek, özellikle çekişmeli boşanma davalarının yıllarca sürdüğüne dikkat çekerek bazı davaların 8 ila 10 yıl arasında sonuçlandığını söyledi. Bu süreçte tarafların nafaka ödemeye devam ettiğini ve yeni bir hayat kurmakta zorlandığını belirtti.
Yeni düzenlemeye göre taraflar boşanma konusunda anlaşırsa hâkim tarafından tutanak tutulacak ve dosya arabuluculuğa gönderilecek. Arabuluculuk sürecinde anlaşma sağlanması halinde karar nüfus kayıtlarına bildirilecek ve boşanma kısa sürede kesinleşecek.
Diğer konular ayrı davada ele alınacak
Planlanan modele göre nafaka, tazminat ve velayet gibi konular ise boşanma kararından ayrı davalarda görüşülmeye devam edecek. Böylece boşanma sürecinin hızlı şekilde sonuçlanması hedefleniyor.
Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı düzenlemenin 12. Yargı Paketi kapsamında Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.