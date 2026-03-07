Yeniçağ Gazetesi
07 Mart 2026 Cumartesi
İstanbul
Boşanma davalarında yeni dönem: Arabuluculuk sistemi geliyor

Boşanma davalarında yeni dönem: Arabuluculuk sistemi geliyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 12. Yargı Paketi ile çekişmeli boşanma davalarını hızlandıracak arabuluculuk modelinin getirileceğini açıkladı. Tarafların boşanma konusunda anlaşması halinde süreç kısa sürede tamamlanabilecek.

Abdullah Kerzi
Haberi Paylaş
Boşanma davalarında yeni dönem: Arabuluculuk sistemi geliyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı alanında hazırlanan 12. Yargı Paketi kapsamında çekişmeli boşanma davalarına yönelik yeni bir düzenleme planlandığını açıkladı.

1 8
Boşanma davalarında yeni dönem: Arabuluculuk sistemi geliyor

Hürriyet gazetesinden Oya Armutçu'nun haberine göre Ankara Hâkimevi’nde basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle iftarda bir araya gelen Gürlek, uzun süren boşanma davalarını kısaltmayı hedeflediklerini söyledi.

2 8
Boşanma davalarında yeni dönem: Arabuluculuk sistemi geliyor

Gürlek, Türkiye’de yaklaşık 12,5 milyon dosyanın yargı önünde bulunduğunu belirterek her uyuşmazlığın mahkemeye taşınmasının sistem üzerinde ciddi yük oluşturduğunu ifade etti.

3 8
Boşanma davalarında yeni dönem: Arabuluculuk sistemi geliyor

Bu nedenle uzlaşma ve arabuluculuk mekanizmalarının kapsamının genişletilmesinin planlandığını kaydetti.

4 8
Boşanma davalarında yeni dönem: Arabuluculuk sistemi geliyor

8-10 yıl süren davalar kısacalak

Bakan Gürlek, özellikle çekişmeli boşanma davalarının yıllarca sürdüğüne dikkat çekerek bazı davaların 8 ila 10 yıl arasında sonuçlandığını söyledi. Bu süreçte tarafların nafaka ödemeye devam ettiğini ve yeni bir hayat kurmakta zorlandığını belirtti.

5 8
Boşanma davalarında yeni dönem: Arabuluculuk sistemi geliyor

Yeni düzenlemeye göre taraflar boşanma konusunda anlaşırsa hâkim tarafından tutanak tutulacak ve dosya arabuluculuğa gönderilecek. Arabuluculuk sürecinde anlaşma sağlanması halinde karar nüfus kayıtlarına bildirilecek ve boşanma kısa sürede kesinleşecek.

6 8
Boşanma davalarında yeni dönem: Arabuluculuk sistemi geliyor

Diğer konular ayrı davada ele alınacak

Planlanan modele göre nafaka, tazminat ve velayet gibi konular ise boşanma kararından ayrı davalarda görüşülmeye devam edecek. Böylece boşanma sürecinin hızlı şekilde sonuçlanması hedefleniyor.

7 8
Boşanma davalarında yeni dönem: Arabuluculuk sistemi geliyor

Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı düzenlemenin 12. Yargı Paketi kapsamında Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

8 8
