Kritik uyarı geldi
Borsa İstanbul, son dönemde artan granül gümüş satışlarına ilişkin önemli bir duyuru yayımladı. Açıklamada mevzuata aykırı işlemler konusunda yatırımcıların dikkatli olması istendi.
Borsa İstanbul’dan gümüş alarmı: İnternetten alanlar dikkat
Borsa İstanbul, granül gümüş satışlarında mevzuata aykırı işlemlerin arttığını belirterek yatırımcıları uyardı. Açıklamada yalnızca lisanslı rafineriler, Darphane ve yetkili kurumlar üzerinden yapılan satışların yasal olduğu vurgulandı.Derleyen: Baran Şükrü Çelik
Standart dışı satışlar tespit edildi
Yetkililer, yapılan denetimlerde yürürlükteki düzenlemelere uygun olmayan satışların belirlendiğini ve bu işlemler hakkında hukuki süreç başlatılabileceğini bildirdi.
Sadece yetkili kurumlar satabiliyor
Türkiye’de işlenmemiş granül gümüşün yalnızca Hazine lisanslı rafineriler, Borsa İstanbul listesinde yer alan kuruluşlar ve Darphane üretimleri üzerinden satışa sunulabildiği açıklandı.
İnternette satılan ürünlere dikkat
Özellikle internet ortamında satılan bazı granül gümüş ürünlerinin mevzuata aykırı olabileceği ve yatırımcıların bu satışlara karşı dikkatli olması gerektiği vurgulandı.
Poşet ve plastik kap uyarısı
Şeffaf poşet veya plastik kap içinde sunulan granül gümüşlerin yasal standartları taşımayabileceği belirtilerek bu ürünlerin risk oluşturabileceği ifade edildi.
Ürünlerde zorunlu bilgiler var
Granül gümüşün en az yüzde 99,9 saflıkta olması, mühürlü ambalajda sunulması ve ambalaj üzerinde ayar, saf ağırlık, üretici bilgisi ve üretim tarihinin yer alması gerekiyor.
Resmi kanallar çağrısı
Borsa İstanbul, yatırımcıların yalnızca bankalar, yetkili kuyumcular ve resmi listede bulunan rafineriler aracılığıyla işlem yapmaları gerektiğini belirterek mevzuata aykırı satışlardan kaçınılması çağrısında bulundu.