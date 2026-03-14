Boğaz kıyısındaki gizemli Selatin Camisi: Ampir üslubuyla yenilenen Emirgan Hamid-i Evvel Camisi

Doğan, ampirin "imparatorluk üslubu" anlamına geldiğini, Batı'dan geldiğini ancak Osmanlı'nın gelenekleriyle harmanlayarak özgün bir Türk ampiri oluşturduğunu söyledi.

Sütun başlarında iyonik formlar bulunduğunu kaydeden Doğan, şu ifadeleri kullandı:



"Emirgan Hamid-i Evvel Camisi'nin akant yapraklarının yoğun biçimde hem sütun başlıkları hem de diğer tezyini birimlerde kullanıldığını söylememiz mümkün. Sultan 2. Mahmud bu camiye aynı zamanda bir hünkar mahfili ilave etmiştir. Bu vesileyle cami bir anlamda cuma camisine de dönüşmüştür. Bu hünkar mahfilinde yine ampir üslubunun ve Sultan 2. Mahmud dönemine özgü tezyine özelliklerin büyük bir kısmına rastlıyoruz ki bunların başında başak formu tezyinatlar, mahfilin yaldız şebekelerle tezyin edilmesi gelmektedir. En önemli unsurlardan biri de 'Sultan Mahmud Güneşi' olarak isimlendirilen, kimi zaman 'Saltanat Güneşi' olarak da geçen mahfildeki üç bölümün üst kısmını tezyin eden ışınlı motif olduğunu söyleyebiliriz. Biz, aynı motifi caminin tavanının merkezinde de görmekteyiz. Hatta daha sonraki yıllarda bu bahsettiğimiz 'Saltanat Güneşi' motifi Osmanlı armasına da girmiştir."



Doğan, ampir üslubunda bitkisel motiflerin baskın olduğunu, vazo içinden çıkan çiçekler, kurdeleler, fiyonkların mihrap, minber ve hünkar mahfilinde detaylı görüldüğünü belirtti.



"Camilerin cephe düzenlemeleri sanki birer saray, köşk ya da konut mimarisini andırır"



Emirgan Hamid-i Evvel Camisi'nin "yalı camileri"nin öncülerinden olduğunu vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:



"Esasen Osmanlı mimarlık geleneğinde sahil şeridine, sahil hattına cami inşa etme geleneği, Mimar Sinan'da da görülen bir durumdur. Bunun en önemli örneklerinden biri Tophane'deki Kılıç Ali Paşa Camisi'dir ya da Üsküdar'da sahilde bulunan Şemsi Paşa Camisi'dir. Ancak yalı camilerini onlardan ayıran en temel özelliği genişçe bir hünkar dairesine sahip olmalarıdır. Yani bu camilerin cephe düzenlemeleri sanki birer saray, köşk ya da konut mimarisini andırır şekilde sivil mimari özellikleri taşır. Hünkar daireleri büyük bir kısmında caminin harim bölümünden daha büyük bir alana da sahiptir.

"Doğan, caminin iki katlı olduğunu ve ikinci katta hünkar dairesinin bulunduğunu anlattı.

Tek minareli oluşuna değinen Doğan, "Selatin camilerin çoğunda çift minare görülürken bu camide yine istisna olarak tek minareye sahip bir selatin cami olma özelliğine sahiptir. Minarenin şerefe süslemesinde de yine camiye egemen olan ampir üslubunun tezyini özelliklerine müşahede etmemiz mümkündür." diye konuştu.