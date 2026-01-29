Yeniçağ Gazetesi
29 Ocak 2026 Perşembe
Bitlis'in gizli cenneti kar altında Süphan Dağı ve Aygır Gölü'nün dronla çekilen muhteşem hali...

Bitlis’in gizli cenneti kar altında Süphan Dağı ve Aygır Gölü’nün dronla çekilen muhteşem hali...

Bitlis Adilcevaz’da kar yağışı sonrası Süphan Dağı ve Aygır Gölü beyaza büründü. 4058 metrelik dev dağ ile 1945 metredeki gölün karlı manzarası dronla kaydedildi; doğa ihtişamıyla büyüledi.

Bitlis’in gizli cenneti kar altında Süphan Dağı ve Aygır Gölü’nün dronla çekilen muhteşem hali... - Resim: 1

Adilcevaz ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından Süphan Dağı ve Aygır Gölü beyaza büründü.

Bitlis’in gizli cenneti kar altında Süphan Dağı ve Aygır Gölü’nün dronla çekilen muhteşem hali... - Resim: 2

1945 metre yükseklikteki Aygır Gölü’nün çevresi ile 4058 metre rakımlı Süphan Dağı tamamen karla kaplandı.

Bitlis’in gizli cenneti kar altında Süphan Dağı ve Aygır Gölü’nün dronla çekilen muhteşem hali... - Resim: 3

Beyaz örtü altında ihtişamını koruyan Süphan Dağı ve eteklerindeki göl, muhteşem manzaralar oluşturdu.

Bitlis’in gizli cenneti kar altında Süphan Dağı ve Aygır Gölü’nün dronla çekilen muhteşem hali... - Resim: 4

Karın süslediği bu eşsiz güzellikler, dron çekimleriyle görüntülendi.

Bitlis’in gizli cenneti kar altında Süphan Dağı ve Aygır Gölü’nün dronla çekilen muhteşem hali... - Resim: 5

İşte o anlara ait birbirinden gözel görüntüler...

Bitlis’in gizli cenneti kar altında Süphan Dağı ve Aygır Gölü’nün dronla çekilen muhteşem hali... - Resim: 6
Bitlis’in gizli cenneti kar altında Süphan Dağı ve Aygır Gölü’nün dronla çekilen muhteşem hali... - Resim: 7
Bitlis’in gizli cenneti kar altında Süphan Dağı ve Aygır Gölü’nün dronla çekilen muhteşem hali... - Resim: 8
Bitlis’in gizli cenneti kar altında Süphan Dağı ve Aygır Gölü’nün dronla çekilen muhteşem hali... - Resim: 9
Bitlis’in gizli cenneti kar altında Süphan Dağı ve Aygır Gölü’nün dronla çekilen muhteşem hali... - Resim: 10
Bitlis’in gizli cenneti kar altında Süphan Dağı ve Aygır Gölü’nün dronla çekilen muhteşem hali... - Resim: 11
Bitlis’in gizli cenneti kar altında Süphan Dağı ve Aygır Gölü’nün dronla çekilen muhteşem hali... - Resim: 12
Bitlis’in gizli cenneti kar altında Süphan Dağı ve Aygır Gölü’nün dronla çekilen muhteşem hali... - Resim: 13
Bitlis’in gizli cenneti kar altında Süphan Dağı ve Aygır Gölü’nün dronla çekilen muhteşem hali... - Resim: 14
Bitlis’in gizli cenneti kar altında Süphan Dağı ve Aygır Gölü’nün dronla çekilen muhteşem hali... - Resim: 15
Bitlis’in gizli cenneti kar altında Süphan Dağı ve Aygır Gölü’nün dronla çekilen muhteşem hali... - Resim: 16
Bitlis’in gizli cenneti kar altında Süphan Dağı ve Aygır Gölü’nün dronla çekilen muhteşem hali... - Resim: 17
Bitlis’in gizli cenneti kar altında Süphan Dağı ve Aygır Gölü’nün dronla çekilen muhteşem hali... - Resim: 18
Kaynak: AA
