Bir Sadrazam oğlu ressam oldu: Kaplumbağa Terbiyecisi’nin sırrı: Osman Hamdi Bey 116 yıl sonra hâlâ büyülüyor

Çok yönlü kişiliğinin oluşmasında ailesi belirleyici olmuştur. Babası İbrahim Ethem Paşa, Osmanlı’nın ilk maden mühendisi ve sadrazamıdır. Sakız Adası’ndaki bir isyandan sonra devşirilen Rum kökenli İbrahim Ethem, Hüsrev Paşa tarafından yetiştirilmiş ve Fransa’da eğitim almıştır. Birçok önemli görevde bulunmuş, Sultan Abdülmecid’in Fransızca öğretmenliğini yapmıştır.