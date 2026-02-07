Yeniçağ Gazetesi
Bir gün arayla iki mevsim: Antalya'da fırtına sonrası güneş açtı

Bir gün arayla iki mevsim: Antalya'da fırtına sonrası güneş açtı

Sarı kod ile uyarılan Antalya'da dün sağanak ve şiddetli rüzgar etkili olurken, bugün güneş açtı. Bir gün arayla iki mevsimin yaşandığı Antalya’da hava sıcaklığının 17 dereceye yükselmesiyle birlikte hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nün kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısının ardından Antalya’da dün sağanak ve şiddetli yağış etkisini gösterdi. Gece boyu etkili olan yağış, şehir merkezinde taşkınlara neden olurken birçok cadde ve sokak suyla kaplandı.

Şiddetli rüzgar ve yağışın ardından Antalya’da bugün hava açtı. Kent merkezinde hava sıcaklığı 17 dereceyi gösterirken yüzünü gösteren güneş bahar aylarını aratmadı.

Hafta sonu tatilini ve güneşli havayı fırsat bilen Antalyalılar, kentin en yoğun noktalarından biri olan Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Kimi vatandaşlar sahilde güneşlenip denizi izlerken, bazıları sahil bandında uzun yürüyüşler yaptı.

Deniz suyu sıcaklığının 17 dereceye ulaşmasıyla birlikte dalgalarla oynayan ve denize girenler dikkat çekerken, sahil boyunca olta atan balıkçılar da görüntülendi.

Özellikle Varyant mevkiinde deniz manzarasını izleyen vatandaşlar güzel havanın keyfini çıkarırken, yağışlı havanın ardından güneşi değerlendirmek için sahile gelen Azad Yüksel, "Önce büyük bir sel vardı, şimdi hava güzel, gayet sıcak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
