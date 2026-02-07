Bir gün arayla iki mevsim: Antalya'da fırtına sonrası güneş açtı

Hafta sonu tatilini ve güneşli havayı fırsat bilen Antalyalılar, kentin en yoğun noktalarından biri olan Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Kimi vatandaşlar sahilde güneşlenip denizi izlerken, bazıları sahil bandında uzun yürüyüşler yaptı.