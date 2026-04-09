Bir dönemin yıldızıydı: İhsan Gedik’in son hali yürekleri burktu

Yaklaşık 48 yıl süren sanat hayatında 600’e yakın filmde rol alarak Yeşilçam’ın en üretken oyuncularından biri oldu. Son yıllarda yeni projelerde yer bulamayan usta isim, geçimini sağlamak için kendi hayatını anlattığı “Dünden Bugüne İhsan Gedik” adlı kitabını bastırdı. Gedik’in, bastonuyla sokak sokak dolaşıp kitabını satarak hayatını idame ettirdiği ve bu sayede kızının üniversite eğitimine destek olduğu biliniyor.