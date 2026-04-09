09 Nisan 2026 Perşembe
Anasayfa Magazin Bir dönemin yıldızıydı: İhsan Gedik’in son hali yürekleri burktu

Bir dönemin yıldızıydı: İhsan Gedik’in son hali yürekleri burktu

İhsan Gedik, Türk sinemasının altın çağı Yeşilçam’ın hafızalara kazınan yüzlerinden biri olarak yıllarca izleyiciyle buluştu. Özellikle canlandırdığı sert ve unutulmaz kötü karakterlerle tanınan usta oyuncunun son görüntüleri, hayranlarını üzdü.

Cansu İşcan Derleyen: Cansu İşcan
Bir dönemin yıldızıydı: İhsan Gedik’in son hali yürekleri burktu - Resim: 1

İleri yaşında yaşam mücadelesi veren Gedik, İstanbul’un Karaköy–Tünel hattında bastonuna dayanarak yürümeye çalışırken görüntülendi.

Bir dönemin yıldızıydı: İhsan Gedik’in son hali yürekleri burktu - Resim: 2

Zorlandığı her adımda durup dinlenmek zorunda kalan sanatçının hali, yıllarını sinemaya adamış bir ismin bugün geldiği noktayı gözler önüne serdi.

Bir dönemin yıldızıydı: İhsan Gedik’in son hali yürekleri burktu - Resim: 3

Yüzlerce filmde rol alarak Yeşilçam’a büyük katkı sunan Gedik’in, geçimini sağlamak için eski anılarını ve fotoğraflarını satmak zorunda kalması dikkat çekti.

Bir dönemin yıldızıydı: İhsan Gedik’in son hali yürekleri burktu - Resim: 4

83 yaşındaki oyuncunun yaşadığı bu durum, yalnızca kişisel bir hikâye değil, aynı zamanda Yeşilçam emekçilerinin zamanla unutulan hayatlarına dair çarpıcı bir tabloyu da yeniden gündeme taşıdı.

Bir dönemin yıldızıydı: İhsan Gedik’in son hali yürekleri burktu - Resim: 5

İHSAN GEDİK KİMDİR?

Bir dönemin yıldızıydı: İhsan Gedik’in son hali yürekleri burktu - Resim: 6

İhsan Gedik, 10 Haziran 1942’de Samsun’un Bafra ilçesinde dünyaya geldi. Türk sinemasının unutulmaz dönemlerinden Yeşilçam’da özellikle sert mizacıyla öne çıkan kötü karakter rolleriyle hafızalara kazındı.

Bir dönemin yıldızıydı: İhsan Gedik’in son hali yürekleri burktu - Resim: 7

Başta Yılmaz Güney ve Cüneyt Arkın ile birlikte rol aldığı filmlerde canlandırdığı mafya tetikçisi ve “kötü adam” karakterleri sayesinde geniş kitleler tarafından tanındı. 1970’li yıllarda sektörün en yoğun çalışan isimlerinden biri haline gelen Gedik, ilerleyen yıllarda ise televizyon projelerine yöneldi.

Bir dönemin yıldızıydı: İhsan Gedik’in son hali yürekleri burktu - Resim: 8

Yaklaşık 48 yıl süren sanat hayatında 600’e yakın filmde rol alarak Yeşilçam’ın en üretken oyuncularından biri oldu. Son yıllarda yeni projelerde yer bulamayan usta isim, geçimini sağlamak için kendi hayatını anlattığı “Dünden Bugüne İhsan Gedik” adlı kitabını bastırdı. Gedik’in, bastonuyla sokak sokak dolaşıp kitabını satarak hayatını idame ettirdiği ve bu sayede kızının üniversite eğitimine destek olduğu biliniyor.

Bir dönemin yıldızıydı: İhsan Gedik’in son hali yürekleri burktu - Resim: 9

Yer Aldığı Bazı Yapımlar

Bire On Vardı

Kızgın Delikanlı

İngiliz Kemal’in Oğlu

Çifte Tabancalı Kabadayı

Onu Allah Affetsin

Belanın Kralı

Kanunsuz Sokak

Battal Gazi’nin İntikamı

Kara Murat Fatih’in Fermanı

Domatesler ve Silahlar

Acı Severim Tatlı Döverim

Beş Milyoncuk Borç Verir Misin

Üç Kağıtçılar

Kara Murat Şeyh Gaffar’a Karşı

Kanunsuzlar

Akasya Durağı

Oğlum Bak Git

Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
