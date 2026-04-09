İleri yaşında yaşam mücadelesi veren Gedik, İstanbul’un Karaköy–Tünel hattında bastonuna dayanarak yürümeye çalışırken görüntülendi.
Bir dönemin yıldızıydı: İhsan Gedik’in son hali yürekleri burktu
İhsan Gedik, Türk sinemasının altın çağı Yeşilçam’ın hafızalara kazınan yüzlerinden biri olarak yıllarca izleyiciyle buluştu. Özellikle canlandırdığı sert ve unutulmaz kötü karakterlerle tanınan usta oyuncunun son görüntüleri, hayranlarını üzdü.Derleyen: Cansu İşcan
Zorlandığı her adımda durup dinlenmek zorunda kalan sanatçının hali, yıllarını sinemaya adamış bir ismin bugün geldiği noktayı gözler önüne serdi.
Yüzlerce filmde rol alarak Yeşilçam’a büyük katkı sunan Gedik’in, geçimini sağlamak için eski anılarını ve fotoğraflarını satmak zorunda kalması dikkat çekti.
83 yaşındaki oyuncunun yaşadığı bu durum, yalnızca kişisel bir hikâye değil, aynı zamanda Yeşilçam emekçilerinin zamanla unutulan hayatlarına dair çarpıcı bir tabloyu da yeniden gündeme taşıdı.
İHSAN GEDİK KİMDİR?
İhsan Gedik, 10 Haziran 1942’de Samsun’un Bafra ilçesinde dünyaya geldi. Türk sinemasının unutulmaz dönemlerinden Yeşilçam’da özellikle sert mizacıyla öne çıkan kötü karakter rolleriyle hafızalara kazındı.
Başta Yılmaz Güney ve Cüneyt Arkın ile birlikte rol aldığı filmlerde canlandırdığı mafya tetikçisi ve “kötü adam” karakterleri sayesinde geniş kitleler tarafından tanındı. 1970’li yıllarda sektörün en yoğun çalışan isimlerinden biri haline gelen Gedik, ilerleyen yıllarda ise televizyon projelerine yöneldi.
Yaklaşık 48 yıl süren sanat hayatında 600’e yakın filmde rol alarak Yeşilçam’ın en üretken oyuncularından biri oldu. Son yıllarda yeni projelerde yer bulamayan usta isim, geçimini sağlamak için kendi hayatını anlattığı “Dünden Bugüne İhsan Gedik” adlı kitabını bastırdı. Gedik’in, bastonuyla sokak sokak dolaşıp kitabını satarak hayatını idame ettirdiği ve bu sayede kızının üniversite eğitimine destek olduğu biliniyor.
Yer Aldığı Bazı Yapımlar
Bire On Vardı
Kızgın Delikanlı
İngiliz Kemal’in Oğlu
Çifte Tabancalı Kabadayı
Onu Allah Affetsin
Belanın Kralı
Kanunsuz Sokak
Battal Gazi’nin İntikamı
Kara Murat Fatih’in Fermanı
Domatesler ve Silahlar
Acı Severim Tatlı Döverim
Beş Milyoncuk Borç Verir Misin
Üç Kağıtçılar
Kara Murat Şeyh Gaffar’a Karşı
Kanunsuzlar
Akasya Durağı
Oğlum Bak Git