Yeniçağ Gazetesi
07 Mart 2026 Cumartesi
İstanbul 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Bir dönem Süper Lig’e damga vuruyordu, bugün 2. Lig’e düşebilirler

Bir dönem Süper Lig’e damga vuruyordu, bugün 2. Lig’e düşebilirler

Bir dönem Süper Lig'e damga vuran köklü takım, TFF 1. Lig'de küme düşmeyle karşı karşıya... Çorum FK ile oynanacak maçtan mağlup ayrılmaları durumunda küme düşecekler. İşte detaylar...

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
Haberi Paylaş
Bir dönem Süper Lig’e damga vuruyordu, bugün 2. Lig’e düşebilirler - Resim: 1

Hatayspor, TFF 1. Lig’de Çorum FK ile oynayacağı karşılaşmadan mağlup ayrılması halinde küme düşecek ve gelecek sezon TFF 2. Lig’de yer alacak.

1 8
Bir dönem Süper Lig’e damga vuruyordu, bugün 2. Lig’e düşebilirler - Resim: 2

TFF 1. Lig’de sıkıntılı bir dönem yaşayan Hatayspor, Çorum FK karşısında kritik bir sınava çıkacak. Bordo-beyazlı ekip, ligin 29. haftasında deplasmanda Çorum FK ile karşı karşıya gelecek.

2 8
Bir dönem Süper Lig’e damga vuruyordu, bugün 2. Lig’e düşebilirler - Resim: 3

Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 16.00’da başlayacak. Karşılaşmada düdüğü hakem Direnç Tonusluoğlu çalacak.

3 8
Bir dönem Süper Lig’e damga vuruyordu, bugün 2. Lig’e düşebilirler - Resim: 4

Tonusluoğlu’nun yardımcı hakemliklerini Mehmet Dura ile Batuhan Bıyıklı üstlenecek. VAR görevinde Erkan Engin, AVAR’da ise Melis Özçiğdem yer alacak.

4 8
Bir dönem Süper Lig’e damga vuruyordu, bugün 2. Lig’e düşebilirler - Resim: 5

KADER MAÇINA ÇIKIYOR

Hatayspor’un 1. Lig’deki kaderi kritik maça bağlı. Ümraniyespor’un Sarıyer’i 2-1 mağlup etmesinin ardından Hatayspor’un ligde kalabilmesi için Çorum FK karşısında mutlaka galip gelmesi gerekiyor.

5 8
Bir dönem Süper Lig’e damga vuruyordu, bugün 2. Lig’e düşebilirler - Resim: 6

Bordo-beyazlı ekip bu karşılaşmadan yenilgiyle ayrılırsa TFF 2. Lig’e düşmesi kesinleşecek.

6 8
Bir dönem Süper Lig’e damga vuruyordu, bugün 2. Lig’e düşebilirler - Resim: 7

TFF 1. LİG'DE GALİBİYET YÜZÜ GÖREMEDİ

Hatayspor, bu sezon TFF 1. Lig’de oynadığı 28 maçta galibiyet elde edemedi.

7 8
Bir dönem Süper Lig’e damga vuruyordu, bugün 2. Lig’e düşebilirler - Resim: 8

Bordo-beyazlı takım, ligde çıktığı 28 karşılaşmada 7 galibiyet alırken 21 maçta ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

8 8
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro