Bir dönem Süper Lig’e damga vuruyordu, bugün 2. Lig’e düşebilirler

Hatayspor, TFF 1. Lig’de Çorum FK ile oynayacağı karşılaşmadan mağlup ayrılması halinde küme düşecek ve gelecek sezon TFF 2. Lig’de yer alacak.
Bir dönem Süper Lig'e damga vuran köklü takım, TFF 1. Lig'de küme düşmeyle karşı karşıya... Çorum FK ile oynanacak maçtan mağlup ayrılmaları durumunda küme düşecekler. İşte detaylar...
TFF 1. Lig’de sıkıntılı bir dönem yaşayan Hatayspor, Çorum FK karşısında kritik bir sınava çıkacak. Bordo-beyazlı ekip, ligin 29. haftasında deplasmanda Çorum FK ile karşı karşıya gelecek.
Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 16.00’da başlayacak. Karşılaşmada düdüğü hakem Direnç Tonusluoğlu çalacak.
Tonusluoğlu’nun yardımcı hakemliklerini Mehmet Dura ile Batuhan Bıyıklı üstlenecek. VAR görevinde Erkan Engin, AVAR’da ise Melis Özçiğdem yer alacak.
KADER MAÇINA ÇIKIYOR
Hatayspor’un 1. Lig’deki kaderi kritik maça bağlı. Ümraniyespor’un Sarıyer’i 2-1 mağlup etmesinin ardından Hatayspor’un ligde kalabilmesi için Çorum FK karşısında mutlaka galip gelmesi gerekiyor.
Bordo-beyazlı ekip bu karşılaşmadan yenilgiyle ayrılırsa TFF 2. Lig’e düşmesi kesinleşecek.
TFF 1. LİG'DE GALİBİYET YÜZÜ GÖREMEDİ
Hatayspor, bu sezon TFF 1. Lig’de oynadığı 28 maçta galibiyet elde edemedi.
Bordo-beyazlı takım, ligde çıktığı 28 karşılaşmada 7 galibiyet alırken 21 maçta ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.