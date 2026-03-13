Binlerce konut alıcısını ilgilendiriyor: Yeşil GYO’ya kayyum atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Yeşil GYO ve Yeşil Global İnşaat’a TMSF kayyım olarak atandı. Dolandırıcılık ve malvarlığı aklama iddialarının araştırıldığı dosyada binlerce konut alıcısının mağdur olduğu belirtiliyor.

Baran Şükrü Çelik
Innovia projeleriyle tanınan şirkete kayyum
İstanbul Esenyurt’taki Innovia ve Hayat Şehir projeleriyle bilinen Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Yeşil GYO) ile Yeşil Global İnşaat Turizm Otelcilik AŞ’ye kayyum atandı.

Savcılıktan soruşturma açıklaması
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şirketler hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamaları araştırılıyor.

Innovia 4 projesi mercek altında
Soruşturmanın merkezinde, Esenyurt Yeşilkent Mahallesi’nde planlanan Innovia 4 projesi yer alıyor.

Proje kapsamında çok sayıda kişinin dolandırıldığı iddiaları inceleniyor.

Yurt dışına mal kaçırma iddiası
Savcılık açıklamasında, şirket varlıklarının yurt dışına kaçırıldığı yönündeki iddiaların da soruşturma kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

TMSF kayyım olarak atandı
İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin 13 Mart 2026 tarihli kararıyla Yeşil GYO ve Yeşil Global İnşaat’ın yönetimine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.

Şirket hakkında iflas kararı verilmişti
Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hakkında kısa süre önce iflas kararı verilmişti. Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 5 Mart 2026 tarihinde şirketin iflasına hükmetti.

Konkordato talebi reddedildi
Şirketin 2025 yılında yaptığı konkordato başvurusu ise mahkeme tarafından reddedildi. Bu kararın ardından konut alacaklılarının açtığı davalar sonuçlandı.

Binlerce kişi mağdur oldu
Projelerden konut satın alan 4 binden fazla kişinin ödeme yapmasına rağmen dairelerini teslim alamadığı belirtiliyor.

Innovia 4’te teslim edilmeyen binlerce daire
Özellikle Innovia 4 etabında 6 bin 500’den fazla konutun teslim edilmediği ifade edilirken yarım kalan projeler yatırımcılar tarafından “hayalet gökdelenler” olarak nitelendiriliyor.

Şirketin borcu 11 milyar lirayı aştı
Şirketin toplam borcunun 11 milyar liranın üzerinde olduğu belirtiliyor.

Bilançoda yaklaşık 16 milyar liralık öz kaynak görünmesine rağmen ciddi nakit akışı sorunu yaşandığı ifade ediliyor.

