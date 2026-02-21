1. iPhone'da "İsim Tanıma" Uyarısı (iOS 26 Gizli Özelliği)
İPhone kullanıcıları, çevreden seslenilen isimlerle uyarı alabiliyor! Bu özellik, işitme zorluğu çekenler için tasarlanmış olsa da, herkesin kullanımına açık.
Nasıl Açılır? Ayarlar > Erişilebilirlik > Ses/Görsel > İsim Tanıma'yı aktif edin, ardından adınızı kaydedin. Artık seslendiğinizde cihazınız sizi uyaracak.
Bilmediğiniz 8 telefon özelliği ile cihazınızı yeni baştan keşfedin
Telefonunuzda bilmediğiniz 8 gizli özellik! iPhone ve Android cihazlarda keşfedilmemiş fonksiyonlarla kullanım deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyın.Derleyen: Gül Devrim Koyun
2. Android’de Geliştirici Seçenekleri ile Animasyonları Hızlandırın (Hız 10x Artar!)
Telefonunuzun hızını artırmak mümkün! Android cihazlarda geliştirici seçeneklerini aktifleştirerek animasyonları hızlandırabilirsiniz.
Nasıl Yapılır? Ayarlar > Telefon Hakkında > Yapım Numarası'na 7 kez tıklayın. Sonrasında Geliştirici Seçenekleri'nde "Pencere animasyon ölçeği", "Geçiş animasyon ölçeği" ve "Animatör süresi ölçeği"ni 0.5x veya kapalı yapın. Telefonunuz hızla uçacak!
3. Samsung ve Android’de "Gizli Uygulama Kilidi" + Özel Alan
Uygulama kilitleri yeterli gelmiyorsa, telefonunuza "Özel Alan" oluşturabilirsiniz. Bu, ikinci bir gizli profil yaratmanıza olanak tanır.
Nasıl Yapılır? Ayarlar > Güvenlik ve Gizlilik > Özel Alan (Samsung'da Güvenli Klasör). Uygulamalarınızı bu gizli alanda saklayın.
4. iPhone’da AirPods ile Kamera Kontrolü (iOS 26 Yeniliği)
AirPods sahiplerine müjde! Artık AirPods'unuzu kullanarak kamerayı tek dokunuşla açabilirsiniz.
Nasıl Yapılır? Ayarlar > AirPods > Kamera Kontrolü'ne gidin ve tek, çift veya üç kez dokunma aksiyonlarını kameraya atayın.
5. Android Gizli Kodlarla Donanım Testi (#0#)
Android telefonunuzun sağlığını kontrol etmek mi istiyorsunuz? Gizli bir kodla donanım testleri yapabilirsiniz.
Nasıl Yapılır? Arama ekranına #0# yazın, ekran, dokunmatik, kamera, hoparlör ve sensör testlerini anında başlatın.
6. Her İki Sistemde de "Uyarlanabilir Pil + Güç Modu" (2025-26 Standartı)
Telefonunuz kendi kendine öğrenip, sık kullandığınız uygulamalara öncelik verirken, diğer uygulamaları kısıtlayacak şekilde çalışıyor.
Android: Ayarlar > Pil > Uyarlanabilir Pil
iPhone: Ayarlar > Pil > Uyarlanabilir Güç Modu (iOS 26'da daha akıllı)
7. Samsung’da Yan Tuş ile WhatsApp Açma Hilesi
Samsung kullanıcılarına özel bir hile: Yan tuşa iki kez basarak doğrudan WhatsApp veya istediğiniz başka bir uygulamayı açabilirsiniz.
Nasıl Yapılır? Ayarlar > Gelişmiş Özellikler > Yan Tuş’tan özelleştirme yapın.
8. iPhone’da "3D Fotoğraflar" ve Tarif Çevirisi (Apple Intelligence)
iPhone kullanıcıları, fotoğraflarına derinlik ekleyebilir ve tarifleri otomatik olarak çevirebilir. Ayrıca şarkı sözlerini bile mesajlarda çevirebilirsiniz.
Nasıl Yapılır? Fotoğraflar uygulamasında AI ile düzenleme yapın veya Mesajlar’da şarkı sözü çevirisini kullanın.