Lost, televizyon tarihinin en zor tanımlanan yapımlarından biriydi; çünkü tek bir türe sığmayı asla kabul etmedi. İlk bakışta gizemli bir adada mahsur kalan uçak kazası kurtulanlarının mücadelesini anlatıyor gibi görünse de, zamanla bilim kurgudan fantastiğe, mitolojiden felsefeye, aksiyondan derin karakter dramlarına uzanan çok katmanlı bir hikâyeye dönüştü. İzleyicisini net cevaplarla rahatlatmak yerine, belirsizlikle sınayan ve sezgilere güvenen anlatım tarzı Lost’u benzersiz kılan en önemli unsurlardan biri oldu.
Bilinmezlikle yaşamayı sevenlere: Lost sevenlerin kaçırmaması gereken diziler
Hayatta kalma içgüdüsünü, gizem duygusunu ve türler arasında dolaşmaktan çekinmeyen anlatımı bir potada eriten bu diziler, Lost’un televizyon dünyasında bıraktığı büyük boşluğu farklı ama aynı derecede etkileyici biçimlerde doldurmayı başarıyor.Derleyen: Hande Karacan
Bu kadar çok yönlü bir yapının, başka dizilerle karşılaştırılması da kaçınılmazdı. Bazı yapımlar hayatta kalma temasını ön plana çıkarırken, bazıları gizem duygusunu derinleştiriyor; kimileri ise bilim kurgu, fantastik ve macera türlerini iç içe geçirerek benzer bir anlatı cesareti sergiliyor. Aşağıdaki diziler, Lost’un izleyicide yarattığı etkiyi farklı açılardan yeniden üretmeyi başaran ve o “boşluk hissini” en güçlü şekilde gideren yapımlar olarak öne çıkıyor.
10- Dark (2017–2020)
Modern televizyonun en karmaşık ve iddialı işlerinden biri olan Dark, yalnızca üç sezonda son derece yoğun bir hikâye anlatmayı başardı. Küçük bir kasabada çocukların ortadan kaybolmasıyla başlayan olaylar, kuşakları aşan karanlık bir sırlar zincirine dönüşüyor. Zaman, kader ve insan doğasına dair felsefi sorgulamalarıyla Dark, özellikle Lost’un ilerleyen sezonlarındaki cesur anlatımı seven izleyiciler için güçlü bir alternatif sunuyor.
9- Under the Dome (2013–2015)
Stephen King’in aynı adlı romanından ilham alan Under the Dome, birebir bir uyarlamadan ziyade temel fikri alıp özgün bir yol çizen bir yapım. Gizemli bir kubbe tarafından dış dünyadan koparılan küçük bir kasabada geçen hikâye, hem bu esrarengiz yapının kaynağını hem de içeride kalan insanların hayatta kalma çabasını merkezine alıyor. Özellikle Lost’un ilk sezonlarındaki kapalı alan ve hayatta kalma hissini sevenler için tanıdık bir atmosfer sunuyor.
8- Black Mirror (2011–)
Her bölümünde farklı bir hikâye anlatan antoloji formatıyla Black Mirror, doğrudan tek bir diziyle kıyaslanması zor bir yapım. Buna rağmen karanlık tonu, rahatsız edici bilim kurgu fikirleri ve insanlığın geleceğine dair umutsuz bakışı, Lost’un sarsıcı ve düşündürücü bölümlerini seven izleyicilere hitap ediyor. Büyük bir ana hikâye yerine, zihni kurcalayan fikirler arayanlar için güçlü bir deneyim.
7- Stranger Things (2016–2025)
Başlangıçta genç karakterler üzerinden ilerleyen bir büyüme hikâyesi gibi görünse de Stranger Things, sezonlar ilerledikçe daha karanlık ve tehlikeli bir anlatıya evriliyor. Kaybolan bir çocuk ve doğaüstü güçlere sahip gizemli bir kız etrafında şekillenen hikâye, zamanla genişleyen bir mitolojiye dönüşüyor. Anlatı zaman zaman dağınıklaşsa da, tıpkı Lost gibi cesur riskler alarak kültürel bir fenomene dönüşmeyi başarıyor.
6- The Good Place (2016–2020)
Lost, ölüm ve ölüm sonrası kavramlarını sıkça sorgulayan bir diziydi; The Good Place ise bu temayı doğrudan merkezine alıyor. Yanlışlıkla cennete gönderildiğini düşünen bir kadının hikâyesi üzerinden ilerleyen dizi, sitcom formuna rağmen şaşırtıcı derecede derin ve beklenmedik anlatı sürprizleri barındırıyor. Felsefi altyapısı ve ters köşeleriyle Lost’un tahmin edilemezliğini sevenler için ideal bir seçenek.
5- Twin Peaks (1990–2017)
Televizyon anlatısında devrim yaratan Twin Peaks, Lost’un var olmasını mümkün kılan en önemli öncüllerden biri olarak görülüyor. “Laura Palmer’ı kim öldürdü?” sorusuyla başlayan hikâye, kısa sürede gerçeklik algısını parçalayan, karanlık ve sürreal bir dünyaya evriliyor. Gizemi bir amaç değil, bir araç olarak kullanan bu yapı, sınırları zorlayan anlatıları sevenler için vazgeçilmez bir klasik.
4- Fringe (2008–2013)
J.J. Abrams’ın Lost sonrasında adının sıkça anıldığı Fringe, güçlü gizem unsurları ve cesur bilim kurgu fikirleriyle dikkat çekiyor. Paralel evrenler, alternatif gerçeklikler ve sıra dışı bilimsel deneyler etrafında şekillenen hikâye, zaman zaman Lost’un atmosferini açıkça hissettiriyor. Her iki dizi de televizyonun iddialı hikâye anlatımına yöneldiği dönemin önemli temsilcileri arasında yer alıyor.
3- Westworld (2016–2022)
Planlanan finaline ulaşamadan sona ermiş olsa da Westworld, özellikle ilk sezonuyla izleyicinin hafızasına kazındı. Western estetiğini felsefi bilim kurgu fikirleriyle harmanlayan dizi, sürekli şaşırtmayı hedefleyen anlatımıyla dikkat çekiyor. Aşırı karmaşık yapısı zaman zaman eleştirilse de, bu gözü kara yaklaşım Lost’un risk almaktan çekinmeyen ruhunu anımsatıyor.
2- The Leftovers (2014–2017)
Lost’un yaratıcılarından Damon Lindelof’un en kişisel ve en karanlık işi olarak görülen The Leftovers, dünya nüfusunun %2’sinin bir anda ortadan kaybolmasıyla başlıyor. Dizi, cevaplardan çok yas, inanç ve belirsizlikle baş etme süreçlerine odaklanıyor. Lost’a kıyasla daha ağır ve olgun bir anlatı sunan yapım, Lindelof’un anlatı anlayışını en saf hâliyle deneyimlemek isteyenler için ideal.
1- From (2022–)
Lost’un ruhunu günümüz televizyonuna en doğrudan taşıyan dizilerden biri olan From, gizemli bir kasabada sıkışıp kalan insanların hayatta kalma mücadelesini merkezine alıyor. Kaçışın neredeyse imkânsız olduğu bu kapalı alan, zamanla fiziksel olduğu kadar psikolojik bir hapishaneye de dönüşüyor. Sorularla ilerleyen anlatımı, doğaüstü tehditleri, sembollerle örülü mitolojisi ve yavaş yavaş açılan geçmiş hikâyeleriyle From, izleyiciyi sürekli teori üretmeye zorluyor. Bilinmezliği bilinçli şekilde koruyan diliyle, Lost’un en ayırt edici hissi olan “cevapsızlıkla yaşamayı” birebir yeniden üretiyor.