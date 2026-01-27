Bilinmezlikle yaşamayı sevenlere: Lost sevenlerin kaçırmaması gereken diziler

3- Westworld (2016–2022)

Planlanan finaline ulaşamadan sona ermiş olsa da Westworld, özellikle ilk sezonuyla izleyicinin hafızasına kazındı. Western estetiğini felsefi bilim kurgu fikirleriyle harmanlayan dizi, sürekli şaşırtmayı hedefleyen anlatımıyla dikkat çekiyor. Aşırı karmaşık yapısı zaman zaman eleştirilse de, bu gözü kara yaklaşım Lost’un risk almaktan çekinmeyen ruhunu anımsatıyor.

2- The Leftovers (2014–2017)

Lost’un yaratıcılarından Damon Lindelof’un en kişisel ve en karanlık işi olarak görülen The Leftovers, dünya nüfusunun %2’sinin bir anda ortadan kaybolmasıyla başlıyor. Dizi, cevaplardan çok yas, inanç ve belirsizlikle baş etme süreçlerine odaklanıyor. Lost’a kıyasla daha ağır ve olgun bir anlatı sunan yapım, Lindelof’un anlatı anlayışını en saf hâliyle deneyimlemek isteyenler için ideal.