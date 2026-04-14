Bilinmeyen numaralardan gelen aramalar çoğu zaman önemsenmez. Ancak son dönemde bu aramaların bir kısmının planlı dolandırıcılık girişimleri olduğu ortaya çıktı.
Bilinmeyen numaradan gelen o soruya dikkat: Tek cevap yetiyor
Bilinmeyen numaralardan gelen masum görünümlü soruların arkasında dolandırıcılık riski olabilir. Uzmanlar, tek kelimelik yanıtların bile kayıt altına alınarak farklı işlemlerde kullanılabileceği uyarısında bulunuyor.Derleyen: Baran Şükrü Çelik
Dolandırıcılar, konuşmaya oldukça sıradan bir soruyla başlıyor. Bu basit başlangıç, aslında sürecin en kritik adımını oluşturuyor.
“Beni duyabiliyor musunuz?” ya da “Sesim net geliyor mu?” gibi ifadeler özellikle tercih ediliyor. Bu soruların amacı karşı tarafı şüphelendirmeden konuşmaya dahil etmek.
Asıl hedef ise tek bir kelime: “Evet.” Dolandırıcılar, bu yanıtı net şekilde alabilmek için konuşmayı bu noktaya yönlendiriyor.
Verilen “evet” yanıtı çoğu zaman fark edilmeden kayıt altına alınıyor. Bu kayıtlar daha sonra farklı senaryolarda kullanılabiliyor.
Uzmanlara göre bu ses kayıtları tek başına yeterli olmasa da risk taşıyor. Özellikle başka kişisel bilgilerle birleştirildiğinde dolandırıcılık girişimlerine zemin hazırlayabiliyor.
Yapay zeka destekli sistemlerin yaygınlaşmasıyla bu yöntemler daha da gelişti. Artık aramaların gerçek mi yoksa sahte mi olduğunu anlamak giderek zorlaşıyor.
Aynı numaranın sık araması veya farklı numaralardan benzer içeriklerin gelmesi dikkat edilmesi gereken bir işaret. Bu tür tekrarlar genellikle dolandırıcılık girişimlerine işaret ediyor.
Ayrıca aciliyet hissi oluşturan ifadeler de önemli bir uyarı sinyali. “Hemen geri dönüş yapın” gibi mesajlar kullanıcıyı panikletmeyi hedefliyor.
Uzmanlar, bilinmeyen numaralardan gelen aramalarda temkinli olunması gerektiğini vurguluyor. Şüpheli durumlarda konuşmayı sonlandırmak ve kişisel bilgi paylaşmamak en güvenli yöntem olarak öne çıkıyor.