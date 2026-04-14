Yeniçağ Gazetesi
14 Nisan 2026 Salı
İstanbul 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Bilinmeyen numaradan gelen o soruya dikkat: Tek cevap yetiyor

Bilinmeyen numaralardan gelen masum görünümlü soruların arkasında dolandırıcılık riski olabilir. Uzmanlar, tek kelimelik yanıtların bile kayıt altına alınarak farklı işlemlerde kullanılabileceği uyarısında bulunuyor.

Baran Şükrü Çelik Derleyen: Baran Şükrü Çelik
Haberi Paylaş
Bilinmeyen numaradan gelen o soruya dikkat: Tek cevap yetiyor - Resim: 1

Bilinmeyen numaralardan gelen aramalar çoğu zaman önemsenmez. Ancak son dönemde bu aramaların bir kısmının planlı dolandırıcılık girişimleri olduğu ortaya çıktı.

1 10
Bilinmeyen numaradan gelen o soruya dikkat: Tek cevap yetiyor - Resim: 2

Dolandırıcılar, konuşmaya oldukça sıradan bir soruyla başlıyor. Bu basit başlangıç, aslında sürecin en kritik adımını oluşturuyor.

2 10
Bilinmeyen numaradan gelen o soruya dikkat: Tek cevap yetiyor - Resim: 3

“Beni duyabiliyor musunuz?” ya da “Sesim net geliyor mu?” gibi ifadeler özellikle tercih ediliyor. Bu soruların amacı karşı tarafı şüphelendirmeden konuşmaya dahil etmek.

3 10
Bilinmeyen numaradan gelen o soruya dikkat: Tek cevap yetiyor - Resim: 4

Asıl hedef ise tek bir kelime: “Evet.” Dolandırıcılar, bu yanıtı net şekilde alabilmek için konuşmayı bu noktaya yönlendiriyor.

4 10
Bilinmeyen numaradan gelen o soruya dikkat: Tek cevap yetiyor - Resim: 5

Verilen “evet” yanıtı çoğu zaman fark edilmeden kayıt altına alınıyor. Bu kayıtlar daha sonra farklı senaryolarda kullanılabiliyor.

5 10
Bilinmeyen numaradan gelen o soruya dikkat: Tek cevap yetiyor - Resim: 6

Uzmanlara göre bu ses kayıtları tek başına yeterli olmasa da risk taşıyor. Özellikle başka kişisel bilgilerle birleştirildiğinde dolandırıcılık girişimlerine zemin hazırlayabiliyor.

6 10
Bilinmeyen numaradan gelen o soruya dikkat: Tek cevap yetiyor - Resim: 7

Yapay zeka destekli sistemlerin yaygınlaşmasıyla bu yöntemler daha da gelişti. Artık aramaların gerçek mi yoksa sahte mi olduğunu anlamak giderek zorlaşıyor.

7 10
Bilinmeyen numaradan gelen o soruya dikkat: Tek cevap yetiyor - Resim: 8

Aynı numaranın sık araması veya farklı numaralardan benzer içeriklerin gelmesi dikkat edilmesi gereken bir işaret. Bu tür tekrarlar genellikle dolandırıcılık girişimlerine işaret ediyor.

8 10
Bilinmeyen numaradan gelen o soruya dikkat: Tek cevap yetiyor - Resim: 9

Ayrıca aciliyet hissi oluşturan ifadeler de önemli bir uyarı sinyali. “Hemen geri dönüş yapın” gibi mesajlar kullanıcıyı panikletmeyi hedefliyor.

9 10
Bilinmeyen numaradan gelen o soruya dikkat: Tek cevap yetiyor - Resim: 10

Uzmanlar, bilinmeyen numaralardan gelen aramalarda temkinli olunması gerektiğini vurguluyor. Şüpheli durumlarda konuşmayı sonlandırmak ve kişisel bilgi paylaşmamak en güvenli yöntem olarak öne çıkıyor.

10 10
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro