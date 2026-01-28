Bilim insanları açıkladı: En mutsuz dönem bu yaşta başlıyor…

Yaş ve mutluluk ilişkisi, psikoloji ile ekonomi araştırmalarının en ilgi çekici konularından biri. Uzun yıllar boyunca dünya çapında yapılan çalışmalar, mutluluğun (ya da yaşam memnuniyetinin) yaşla birlikte U şeklinde bir eğri izlediğini gösteriyordu.