28 Ocak 2026 Çarşamba
Anasayfa Yaşam Bilim insanları açıkladı: En mutsuz dönem bu yaşta başlıyor…

Bilim insanları açıkladı: En mutsuz dönem bu yaşta başlıyor…

Bilim insanlarının yürüttüğü yeni bir araştırma, insanların hayatlarında en mutsuz oldukları yaşı ortaya koydu. Çalışma, mutluluk düzeyinin yaşa bağlı olarak nasıl değiştiğine dair dikkat çekici sonuçlar sundu. İşte detaylar..

Taner Yener
Bilim insanları açıkladı: En mutsuz dönem bu yaşta başlıyor…

Yaş ve mutluluk ilişkisi, psikoloji ile ekonomi araştırmalarının en ilgi çekici konularından biri. Uzun yıllar boyunca dünya çapında yapılan çalışmalar, mutluluğun (ya da yaşam memnuniyetinin) yaşla birlikte U şeklinde bir eğri izlediğini gösteriyordu.

Bilim insanları açıkladı: En mutsuz dönem bu yaşta başlıyor…

Klasik U Eğrisi Nedir?

Gençlik yıllarında (özellikle 20-30'lu yaşlar) mutluluk seviyesi nispeten yüksek.

20'li yaşların sonundan itibaren yavaşça düşmeye başlar.

En düşük nokta (dip) genellikle 47-49 yaş civarında görülür (farklı araştırmalarda 47,2 veya 49 olarak belirtiliyor).

Bilim insanları açıkladı: En mutsuz dönem bu yaşta başlıyor…

50'li yaşlardan sonra mutluluk yeniden yükselmeye başlar; 60'lı ve 70'li yaşlarda birçok kişi kendini daha sakin, kabullenmiş ve tatmin olmuş hisseder

Bilim insanları açıkladı: En mutsuz dönem bu yaşta başlıyor…

Bu eğri, David Blanchflower gibi ekonomistlerin öncülük ettiği geniş çaplı verilere (132 ülke, milyonlarca katılımcı) dayanıyor.

Bilim insanları açıkladı: En mutsuz dönem bu yaşta başlıyor…

Dip nokta, kariyer-realite uyumsuzluğu, aile yükleri, ebeveyn kaybı ve zamanın sınırlılığını fark etme gibi faktörlerle açıklanıyor. Ancak bu düşüş kalıcı bir kriz değil, geçici bir yeniden değerlendirme dönemi olarak görülüyor.

Bilim insanları açıkladı: En mutsuz dönem bu yaşta başlıyor…

Eğri Tersine mi Dönüyor?

Son yıllarda (özellikle 2017 sonrası) bazı araştırmalar çarpıcı bir değişim gösteriyor:

Bilim insanları açıkladı: En mutsuz dönem bu yaşta başlıyor…

• Gelişmiş ülkelerde gençler (özellikle 18-24 yaş grubu, Z kuşağı) tarihin en mutsuz nesli haline geldi.

Bilim insanları açıkladı: En mutsuz dönem bu yaşta başlıyor…

• Akıllı telefonlar, sosyal medya, ekonomik baskılar (konut krizi, iş güvencesizliği), pandemi etkileri gibi nedenlerle gençlikteki mutsuzluk zirve yaptı.

Bilim insanları açıkladı: En mutsuz dönem bu yaşta başlıyor…

• Artık mutluluk eğrisi U yerine daha düz veya tersine dönmüş bir çizgi izliyor: Gençlikte en düşük, yaş ilerledikçe artan bir memnuniyet.

Bilim insanları açıkladı: En mutsuz dönem bu yaşta başlıyor…

Türkiye'de Durum

Türkiye'deki TÜİK Yaşam Memnuniyeti Araştırmaları ve Dünya Mutluluk Raporu verileri de benzer eğilimler gösteriyor:

Bilim insanları açıkladı: En mutsuz dönem bu yaşta başlıyor…

• En yüksek mutluluk genellikle 65+ yaş grubunda.

Bilim insanları açıkladı: En mutsuz dönem bu yaşta başlıyor…

• Düşük seviyeler 35-44 veya genç yetişkinlerde görülüyor.

Bilim insanları açıkladı: En mutsuz dönem bu yaşta başlıyor…

• Genel mutluluk seviyesi son yıllarda dalgalı; gençlerde stres ve umutsuzluk artışı dikkat çekiyor.

Bilim insanları açıkladı: En mutsuz dönem bu yaşta başlıyor…

Ne Yapmalı?

Yaş ve mutluluk ilişkisi evrensel olsa da bireysel faktörler (sağlık, ilişkiler, amaç duygusu) çok etkili.

Bilim insanları açıkladı: En mutsuz dönem bu yaşta başlıyor…

Araştırmalar gösteriyor ki:

• 40-50'lerdeki dip geçici; beklentileri gerçekçi hale getirmek ve sahip olunanlara odaklanmak yardımcı oluyor.

Bilim insanları açıkladı: En mutsuz dönem bu yaşta başlıyor…

• Gençlerdeki mutsuzluk ise toplumsal müdahale (ekran süresi sınırlama, destek sistemleri) gerektiriyor.

Bilim insanları açıkladı: En mutsuz dönem bu yaşta başlıyor… - Resim: 17
Bilim insanları açıkladı: En mutsuz dönem bu yaşta başlıyor… - Resim: 18
Bilim insanları açıkladı: En mutsuz dönem bu yaşta başlıyor… - Resim: 19
Bilim insanları açıkladı: En mutsuz dönem bu yaşta başlıyor… - Resim: 20
Bilim insanları açıkladı: En mutsuz dönem bu yaşta başlıyor… - Resim: 21
Bilim insanları açıkladı: En mutsuz dönem bu yaşta başlıyor… - Resim: 22
Bilim insanları açıkladı: En mutsuz dönem bu yaşta başlıyor… - Resim: 23
Bilim insanları açıkladı: En mutsuz dönem bu yaşta başlıyor… - Resim: 24
Bilim insanları açıkladı: En mutsuz dönem bu yaşta başlıyor… - Resim: 25
Bilim insanları açıkladı: En mutsuz dönem bu yaşta başlıyor… - Resim: 26
Bilim insanları açıkladı: En mutsuz dönem bu yaşta başlıyor… - Resim: 27
Bilim insanları açıkladı: En mutsuz dönem bu yaşta başlıyor… - Resim: 28
Bilim insanları açıkladı: En mutsuz dönem bu yaşta başlıyor… - Resim: 29
Bilim insanları açıkladı: En mutsuz dönem bu yaşta başlıyor… - Resim: 30
Bilim insanları açıkladı: En mutsuz dönem bu yaşta başlıyor… - Resim: 31
Bilim insanları açıkladı: En mutsuz dönem bu yaşta başlıyor… - Resim: 32
Bilim insanları açıkladı: En mutsuz dönem bu yaşta başlıyor… - Resim: 33
Bilim insanları açıkladı: En mutsuz dönem bu yaşta başlıyor… - Resim: 34
Bilim insanları açıkladı: En mutsuz dönem bu yaşta başlıyor… - Resim: 35
Bilim insanları açıkladı: En mutsuz dönem bu yaşta başlıyor… - Resim: 36
