26 Şubat 2026 Perşembe
Anasayfa Sağlık Beynimiz "kaydırdıkça" eriyor mu? Kısa videoların karanlık yüzü ortaya çıktı

Beynimiz "kaydırdıkça" eriyor mu? Kısa videoların karanlık yüzü ortaya çıktı

Bilim insanları uyardı: TikTok, Reels ve Shorts gibi kısa videolar sadece vaktinizi değil, dikkatinizi de çalıyor. Yeni yapılan EEG araştırması, bu alışkanlığın beyindeki yürütücü kontrolü nasıl zayıflattığını kanıtladı

Sena Altuntaş Derleyen: Sena Altuntaş
Son Güncelleme:
Zhejiang Üniversitesi'nden araştırmacılar, kısa video izleme alışkanlığının beyin üzerindeki etkisini ölçmek için katılımcılara EEG cihazı bağlayarak dikkat testleri uyguladı. Sonuçlar korkutucu.

"Yürütücü Kontrol" Tehlikede!
Araştırmaya göre, kısa video bağımlılığı arttıkça beynin "yürütücü kontrol" mekanizması zayıflıyor. Bu mekanizma, odaklanmanızı ve dikkatinizi dağıtan unsurları elemenizi sağlıyor.

Theta Dalgalarında Kritik Azalma
EEG sonuçları, odaklanma için kritik olan "theta" dalgalarının, kısa video bağımlısı kişilerde görev sırasında çok daha düşük olduğunu gösterdi. Yani beyin, dikkat gerektiren işlerde vites yükseltemiyor.

Özdenetim Mekanizması Çöküyor

Sadece dikkat değil, irade de zarar görüyor. Araştırma, kısa videolara bağımlı olan kişilerin genel özdenetim ve "durma" becerilerinin, diğerlerine göre çok daha zayıf olduğunu ortaya koydu.

Dinlenirken Değil, Çalışırken Ortaya Çıkıyor

İşin en ilginç yanı; bu hasar beyin dinlenirken fark edilmiyor. Ancak ne zaman ki odaklanmanız gereken bir işe (ders çalışmak, rapor yazmak gibi) başlasanız, kısa video alışkanlığının yarattığı dikkat eksikliği gün yüzüne çıkıyor.

Uzmanlardan Uyarı: Müdahale Şart

Bilim insanları, dijital platformlardaki bu "hızlı tüketim" döngüsünün zihinsel sağlığı tehdit ettiğini belirterek, kısa video kullanımına sınırlama getirilmesi gerektiği konusunda uyarıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
