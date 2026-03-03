Yeniçağ Gazetesi
03 Mart 2026 Salı
Beşiktaş Trabzonspor listesindeki yıldızı transfer ediyor: Sezon sonu bitiyor

Beşiktaş Trabzonspor listesindeki yıldızı transfer ediyor: Sezon sonu bitiyor

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği Lorient forması giyen 25 yaşındaki Kamerunlu sol bek Darlin Yongwa'yı sezon sonunda transfer etmeyi hedeflediği öne sürüldü.

Furkan Çelik
Beşiktaş, Trabzonspor'un ara transfer döneminde sol bek adayları arasında yer alan Darlin Yongwa'yı gündemine aldı.

Fransa Ligue 1 ekibi Lorient forması giyen 25 yaşındaki Kamerunlu son bek bu sezon etkileyici bir performansa imza atarak adından söz ettirdi.

Ligde 18 maçta forma giyen ve 1 asist yapan Yongwa, Afrika Uluslar Kupası'nda Kamerun Milli Takımı ile boy gösterdi.

Africa Foot'un haberine göre; Beşiktaş, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Darlin Yongwa'yı bonservissiz bir şekilde kadrosuna katmak için harekete geçti.

Siyah beyazlı yönetimin oyuncunun temsilcisiyle temasa geçtiği ve sözleşme şartları hakkında bilgi aldığı belirtiliyor.

Trabzonspor'un Norveçli sol bek Mathias Lövik'i kadrosuna kattıktan sonra Darlin Yongwa transferinde geri adım atmıştı.

