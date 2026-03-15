Ara transfer döneminde kadrosunda önemli değişikliklere giden Beşiktaş’ta sezon sonu için planlamalar başladı. Siyah-beyazlı yönetimin yaz transfer döneminde kadroya yeni takviyeler yapmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken gündeme Leonardo Spinazzola geldi.
Beşiktaş sezon sonu bombayı patlatıyor: Dünya yıldızı bonservissiz gelecek
Beşiktaş’ın sezon sonunda kadrosunu güçlendirmek için Napoli forması giyen Leonardo Spinazzola’yı gündemine aldığı iddia edildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli sol bek için siyah-beyazlıların girişim hazırlığında olduğu öne sürüldü.Furkan Çelik
SPINAZZOLA İDDİASI
İtalyan basınından AreaNapoli’nin haberine göre Beşiktaş, Napoli’de forma giyen tecrübeli sol bek Leonardo Spinazzola’yı gündemine aldı.
Haberde siyah-beyazlıların, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan İtalyan oyuncunun durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.
NAPOLI KARARSIZ
32 yaşındaki Spinazzola’nın Napoli ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Deneyimli futbolcunun kulübüyle 2 yıllık yeni sözleşme yapmak istediği, ancak Napoli yönetiminin oyuncunun yaşı nedeniyle temkinli yaklaştığı belirtildi.
Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis’in yıllık yaklaşık 1.8 milyon euro kazanan Spinazzola’ya 1 yıllık sözleşme önermeyi düşündüğü ifade edildi.
SUUDİ ARABİSTAN'A SICAK BAKMIYOR
Spinazzola ile yalnızca Beşiktaş’ın değil bazı Suudi Arabistan kulüplerinin de ilgilendiği kaydedildi. Ancak İtalyan futbolcunun Suudi Arabistan seçeneğine sıcak bakmadığı ve Avrupa’da kalmak istediği belirtildi.
Oyuncunun Napoli ile sözleşme görüşmelerinden çıkacak sonuca göre Türkiye seçeneğini değerlendirebileceği de gelen bilgiler arasında yer aldı.
BU SEZON NAPOLI PERFORMANSI
Bu sezon Napoli formasıyla 35 resmi maça çıkan Leonardo Spinazzola, 3 gol ve 5 asist üretti.
MİLLİ TAKIM DENEYİMİ
Deneyimli sol bek, İtalya Milli Takımı ile de 26 kez forma giydi ve EURO 2020 şampiyonluğu yaşayan kadroda yer aldı.