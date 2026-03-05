Beşiktaş–Galatasaray derbisi cep yakacak: Dev randevu öncesi fiyatlar belli oldu

Kulüpten yapılan açıklamaya göre derbi için en düşük bilet fiyatı 2 bin 250 TL olarak belirlenirken, en yüksek bilet fiyatı ise 37 bin 500 TL’ye kadar çıkıyor. Biletler bugün saat 12.00 itibarıyla genel satışa sunulacak.