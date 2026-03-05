2025/26 sezonunda lig heyecanı 25. hafta karşılaşmalarıyla devam ederken haftanın açılış maçı 7 Mart’ta İstanbul Başakşehir ile Göztepe arasında oynanacak. Haftanın programı ise 9 Mart Pazartesi günü yapılacak maçlarla tamamlanacak.
Beşiktaş–Galatasaray derbisi cep yakacak: Dev randevu öncesi fiyatlar belli oldu
Süper Lig’in 25. haftasında futbolseverleri heyecanlandıran bir derbi sahne alacak. Beşiktaş ile Galatasaray, 7 Mart’ta oynanacak kritik karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Dev mücadele öncesinde karşılaşmanın bilet fiyatları da netlik kazandı.Derleyen: Hande Karacan
Bu haftanın en dikkat çeken karşılaşması ise Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbi olacak.
Siyah-beyazlı kulüp, dev maç öncesinde taraftarların merakla beklediği bilet fiyatlarını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre derbi için en düşük bilet fiyatı 2 bin 250 TL olarak belirlenirken, en yüksek bilet fiyatı ise 37 bin 500 TL’ye kadar çıkıyor. Biletler bugün saat 12.00 itibarıyla genel satışa sunulacak.
Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki dev randevu 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak.
Beşiktaş Kulübü’nün açıklamasına göre derbi için belirlenen bilet fiyatları şu şekilde:
VIP 100: 37.500 TL
VIP 101-126: 33.750 TL
1.Kategori: 12.000 TL
2.Kategori: 11.000 TL
3.Kategori: 9.750 TL
4.Kategori: 7.500 TL
5.Kategori: 6.500 TL
6.Kategori: 5.750 TL
Doğu Üst: 3.500 TL
7.Kategori: 2.500 TL
8.Kategori: 2.250 TL