05 Mart 2026 Perşembe
İstanbul
Anasayfa Spor Beşiktaş–Galatasaray derbisi cep yakacak: Dev randevu öncesi fiyatlar belli oldu

Beşiktaş–Galatasaray derbisi cep yakacak: Dev randevu öncesi fiyatlar belli oldu

Süper Lig’in 25. haftasında futbolseverleri heyecanlandıran bir derbi sahne alacak. Beşiktaş ile Galatasaray, 7 Mart’ta oynanacak kritik karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Dev mücadele öncesinde karşılaşmanın bilet fiyatları da netlik kazandı.

Hande Karacan
Beşiktaş–Galatasaray derbisi cep yakacak: Dev randevu öncesi fiyatlar belli oldu - Resim: 1

2025/26 sezonunda lig heyecanı 25. hafta karşılaşmalarıyla devam ederken haftanın açılış maçı 7 Mart’ta İstanbul Başakşehir ile Göztepe arasında oynanacak. Haftanın programı ise 9 Mart Pazartesi günü yapılacak maçlarla tamamlanacak.

Beşiktaş–Galatasaray derbisi cep yakacak: Dev randevu öncesi fiyatlar belli oldu - Resim: 2

Bu haftanın en dikkat çeken karşılaşması ise Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbi olacak.

Beşiktaş–Galatasaray derbisi cep yakacak: Dev randevu öncesi fiyatlar belli oldu - Resim: 3

Siyah-beyazlı kulüp, dev maç öncesinde taraftarların merakla beklediği bilet fiyatlarını duyurdu.

Beşiktaş–Galatasaray derbisi cep yakacak: Dev randevu öncesi fiyatlar belli oldu - Resim: 4

Kulüpten yapılan açıklamaya göre derbi için en düşük bilet fiyatı 2 bin 250 TL olarak belirlenirken, en yüksek bilet fiyatı ise 37 bin 500 TL’ye kadar çıkıyor. Biletler bugün saat 12.00 itibarıyla genel satışa sunulacak.

Beşiktaş–Galatasaray derbisi cep yakacak: Dev randevu öncesi fiyatlar belli oldu - Resim: 5

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki dev randevu 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak.

Beşiktaş–Galatasaray derbisi cep yakacak: Dev randevu öncesi fiyatlar belli oldu - Resim: 6

Beşiktaş Kulübü’nün açıklamasına göre derbi için belirlenen bilet fiyatları şu şekilde:

Beşiktaş–Galatasaray derbisi cep yakacak: Dev randevu öncesi fiyatlar belli oldu - Resim: 7

VIP 100: 37.500 TL
VIP 101-126: 33.750 TL

Beşiktaş–Galatasaray derbisi cep yakacak: Dev randevu öncesi fiyatlar belli oldu - Resim: 8

1.Kategori: 12.000 TL
2.Kategori: 11.000 TL

Beşiktaş–Galatasaray derbisi cep yakacak: Dev randevu öncesi fiyatlar belli oldu - Resim: 9

3.Kategori: 9.750 TL
4.Kategori: 7.500 TL

Beşiktaş–Galatasaray derbisi cep yakacak: Dev randevu öncesi fiyatlar belli oldu - Resim: 10

5.Kategori: 6.500 TL
6.Kategori: 5.750 TL
Doğu Üst: 3.500 TL
7.Kategori: 2.500 TL
8.Kategori: 2.250 TL

Kaynak: AA
