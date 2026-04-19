19 Nisan 2026 Pazar
Beş ürünü bir daha bu fiyata bulamayacaksınız, cebinizi yakacak

Beş ürünü bir daha bu fiyata bulamayacaksınız, cebinizi yakacak

Küresel piyasalardaki enflasyon baskısı raflara yansımaya başlıyor. Yapısal sorunlar nedeniyle fiyatı durdurulamayan 5 ürün netleşti. Peki, hangi ürünler zamlanacak?

Züleyha Öncü Derleyen: Züleyha Öncü
Dünya genelinde süregelen enflasyon baskısı, yerini çok daha sert bir zam dalgasına bırakıyor. Ekonomistlerin son analizlerine göre; piyasalar artık geçici aksaklıklarla değil, fiyatları kalıcı olarak yukarı çekecek derin yapısal risklerle karşı karşıya.

Gıda Raflarında Alarm: Et, Kahve...

Sığır eti fiyatları, azalan hayvan varlığı ve güçlü talep nedeniyle yükseliş trendini sürdürüyor. Uzmanlar, arzın kısa sürede toparlanamayacağını ve fiyat artışlarının devam edebileceğini belirtiyor.

Kahvede ise iklim krizi ve üretim sorunları etkisini gösteriyor. Özellikle Brezilya ve Vietnam’daki olumsuz hava koşulları üretimi düşürürken, artan talep fiyatları yükseltiyor.

Şeker ve çikolata tarafında da benzer bir tablo söz konusu. Kakao fiyatlarındaki sert yükseliş, raf fiyatlarına gecikmeli olarak yansımaya devam ediyor.

Sigorta Maliyetleri Cepleri Yakacak

Sağlık sigortası primlerinde beklenen artış, en dikkat çekici kalemlerden biri olarak öne çıkıyor. Desteklerin sona ermesi ve sağlık maliyetlerindeki yükseliş, tüketicinin cebinden çıkacak tutarı ciddi şekilde artırabilir.

Giyimde Zam Dalgası

Giyim sektöründe ise ithalata bağımlılık nedeniyle maliyet baskısı artıyor. Şirketler fiyatları bir anda değil, kademeli olarak yükseltiyor. Bu da tüketicilerin her sezon daha pahalı ürünlerle karşılaşmasına yol açıyor.

Artışlar Kalıcı

Ekonomistler, söz konusu fiyat artışlarının geçici değil yapısal nedenlere dayandığını vurguluyor. Azalan üretim, iklim etkileri ve maliyet baskıları nedeniyle bu kalemlerde fiyatların uzun süre yüksek seyretmesi bekleniyor.

