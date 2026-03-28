Yeniçağ Gazetesi
28 Mart 2026 Cumartesi
İstanbul 12°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Bernardo Sılva'dan Galatasaray'a yeşil ışık mı?

Manchester City ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Bernardo Silva’nın adı Galatasaray ile anılırken, Portekizli yıldızın yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

Gül Devrim Koyun
Haberi Paylaş
İngiliz ekibinden ayrılma ihtimali bulunan Silva, Manchester City’nin resmi podcast programında konuştu.

1 10
Deneyimli futbolcunun ifadeleri, transfer iddiaları açısından önemli bir detay olarak değerlendirildi.

2 10
Silva, “Portekiz ile İngiltere arasında yaşam tarzı, yemek kültürü ve günlük hayat açısından farklar var. Her zaman espriyle söylerim; Manchester City biraz daha güneyde olsaydı, beni göndermedikçe burada kalırdım çünkü bu kulübü çok seviyorum” dedi.

3 10
Yaşam koşullarına da değinen yıldız oyuncu, “Kulüple ilgili bir sorun yok ancak sosyal hayat açısından Manchester benim için ideal bir yer olmadı."

4 10
"Eşimle tanışmadan önce burada yalnızdım ve kendimi iyi hissetmiyordum. Bu yüzden ayrılığı düşündüğüm zamanlar oldu” ifadelerini kullandı.

5 10
Kulüpte kalmanın kariyerine önemli katkılar sağladığını vurgulayan Silva, “Ayrılmadığım için mutluyum. Üç kupalı sezonu ve üst üste gelen şampiyonlukları kaçırabilirdim."

6 10
"Şu an kaptanlık yapma ve genç oyunculara katkı sağlama fırsatım var” dedi.

7 10
Son olarak farklı bir şehir vurgusu yapan Silva, “Eğer Manchester yerine Lizbon’da olsaydım, çok daha uzun yıllar burada kalmak isterdim” şeklinde konuştu.

8 10
Bu açıklamalar, Galatasaray’ın gündeminde bulunan Silva’nın transfer sürecinde etkili olabilecek bir unsur olarak yorumlandı.

9 10
Fanatik'te yer alan haberde, daha sıcak bir iklimde yaşamak isteyen Portekizli yıldız için Türkiye'nin de seçeneklerden biri olabileceği aktarıldı.

10 10
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro