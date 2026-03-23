Türkiye’deki akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor. TÜPRAŞ bu gece yarısı itibariyle geçerli olacak zammı şirketlere duyurdu.
Benzin ve motorine dev zam: TÜPRAŞ dağıtım şirketlerine bildirdi
TÜPRAŞ, bu geceden geçerli zamları, dağıtım şirketlerine bildirdi. Motorine 6 TL 58 kuruş, benzine 92 kuruş zam yapıldı. Tabelalar gece yarısı değişecek. Motorin, 80 TL'ye yakınsayacak.Derleyen: Baran Yalçın
Motorinin litre fiyatına gelen dev zam pompaya yansıyacak. Salı gününden geçerli olmak üzere motorinde yaklaşık 6.58 TL’lik benzinde ise 0,92 TL'lik bir zam uygulanacak. Bu zamla beraber, motorin fiyatları Türkiye’nin doğusunda ilk kez 80 TL barajının üzerine çıkacak.
MOTORİNİN LİTRESİ NE KADAR OLACAK?
Yeni zamla beraber motorin ile benzin arasındaki fiyat makası 15 TL’ye kadar yükselecek. Batı illerinde motorin litre fiyatının 77–78 TL bandına, Doğu illerinde ise nakliye maliyetleriyle birlikte 80 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor.
EŞEL MOBİL BİTTİ
Enflasyonla mücadele kapsamında uygulamaya sokulan ve zamların büyük kısmını sübvanse eden eşel mobil sisteminde kritik bir eşik yaşanıyor.
Motorin grubunda ÖTV kotasının dolması sebebiyle, artık gelen maliyet artışlarının neredeyse tamamı doğrudan pompa fiyatlarına aktarılıyor.
PETROL FİYATLARI 112 DOLARIN ÜZERİNDE
Dünya genelinde Brent petrolün varil fiyatının 112 dolar seviyesinde sabitlenmesi ve haftalık değer kazancının %9’u bulması, yerel piyasalardaki baskıyı yükseltti.
ABD-İsrail ekseni ile İran arasındaki karşılıklı saldırıların meydana getirdiği belirsizlik, enerji maliyetlerini doğrudan yükseltiyor.