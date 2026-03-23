Benzin ve motorine dev zam: TÜPRAŞ dağıtım şirketlerine bildirdi

Motorinin litre fiyatına gelen dev zam pompaya yansıyacak. Salı gününden geçerli olmak üzere motorinde yaklaşık 6.58 TL’lik benzinde ise 0,92 TL'lik bir zam uygulanacak. Bu zamla beraber, motorin fiyatları Türkiye’nin doğusunda ilk kez 80 TL barajının üzerine çıkacak.