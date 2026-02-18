Yeniçağ Gazetesi
18 Şubat 2026 Çarşamba
İstanbul
UEFA'dan Benfica - Real Madrid maçındaki ırkçılık olayına ilişkin karar

UEFA’dan Benfica - Real Madrid maçındaki ırkçılık olayına ilişkin karar

UEFA, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda oynanan Benfica-Real Madrid maçında Vinicius Junior'a yönelik ayrımcılık yapıldığı iddialarıyla ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
UEFA’dan Benfica - Real Madrid maçındaki ırkçılık olayına ilişkin karar - Resim: 1

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu maçında Real Madrid deplasmanda Benfica'yı 1-0 yenmeyi başardı. Real Madrid adına jeneriklik bir gole imza atan Vinicuis Junior, korner direğinde yaptığı dansla gol sevincini abartınca sarı kart gördü.

UEFA’dan Benfica - Real Madrid maçındaki ırkçılık olayına ilişkin karar - Resim: 2

Sevincin ardından Benficalı oyuncu Gianluca Prestianni ile Vinicuis Junior sözlü tartışmaya girdi. Rakibinin kendisine ırkçı ifadeler kullandığını öne süren Vinicuis Junior, durumu bildirmek için hakemin yanına gitti.

UEFA’dan Benfica - Real Madrid maçındaki ırkçılık olayına ilişkin karar - Resim: 3

Bunun üzerine Fransız hakem François Letexier, iki kolunu çarpı şeklinde birleştirerek FIFA’nın “Irkçılığa Hayır” protokolünü devreye soktu.

UEFA’dan Benfica - Real Madrid maçındaki ırkçılık olayına ilişkin karar - Resim: 4

İki takım arasında fiziki ve sözlü tartışmalar yaşandı. UEFA, ırkçılık iddialarına ilişkin soruşturma başlattı.

UEFA’dan Benfica - Real Madrid maçındaki ırkçılık olayına ilişkin karar - Resim: 5

UEFA'dan yapılan açıklamada, "UEFA Etik ve Disiplin Müfettişi, Benfica ile Real Madrid arasında dün oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/2026 son 16 play-off turu maçındaki ayrımcı davranış iddialarını araştırmak üzere görevlendirilmiştir. Konuyla ilgili daha fazla bilgi ilerleyen günlerde paylaşılacaktır." denildi.

UEFA’dan Benfica - Real Madrid maçındaki ırkçılık olayına ilişkin karar - Resim: 6
Kaynak: AA
