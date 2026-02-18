Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu maçında Real Madrid deplasmanda Benfica'yı 1-0 yenmeyi başardı. Real Madrid adına jeneriklik bir gole imza atan Vinicuis Junior, korner direğinde yaptığı dansla gol sevincini abartınca sarı kart gördü.
UEFA’dan Benfica - Real Madrid maçındaki ırkçılık olayına ilişkin karar
UEFA, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda oynanan Benfica-Real Madrid maçında Vinicius Junior'a yönelik ayrımcılık yapıldığı iddialarıyla ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Sevincin ardından Benficalı oyuncu Gianluca Prestianni ile Vinicuis Junior sözlü tartışmaya girdi. Rakibinin kendisine ırkçı ifadeler kullandığını öne süren Vinicuis Junior, durumu bildirmek için hakemin yanına gitti.
Bunun üzerine Fransız hakem François Letexier, iki kolunu çarpı şeklinde birleştirerek FIFA’nın “Irkçılığa Hayır” protokolünü devreye soktu.
İki takım arasında fiziki ve sözlü tartışmalar yaşandı. UEFA, ırkçılık iddialarına ilişkin soruşturma başlattı.
UEFA'dan yapılan açıklamada, "UEFA Etik ve Disiplin Müfettişi, Benfica ile Real Madrid arasında dün oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/2026 son 16 play-off turu maçındaki ayrımcı davranış iddialarını araştırmak üzere görevlendirilmiştir. Konuyla ilgili daha fazla bilgi ilerleyen günlerde paylaşılacaktır." denildi.