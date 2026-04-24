Beklenen dönüşün haberi geldi. Formula 1’in İstanbul’a geri döneceği açıklandı. İstanbul’daki son Grand Prix, 2021’de yapılmıştı. Yetkililerle yapılan uzun vadeli anlaşma sayesinde Türkiye’ye dönecek F1 heyecanı hakkındaki detaylar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Formula 1 CEO’su Stefano Domenicali’nin katılacağı programda açıklanacak.
Beklenen dönüşün haberi geldi: O Formula 1 yıldızının devri kapandı mı?
Formula 1'in İstanbul'a geri döneceği haberi heyecan yarattı. Son 5 yılın şampiyonlarını ve şampiyonluk hikayelerini Yeniçağ derledi.
2020’de Türkiye Grand Prix’i itibariyle şampiyon, Lewis Hamilton olmuştu. Hamilton sezonun en istikrarlı performansını sergileyen isim olmuştu ve bu şampiyonlukla, 7 şampiyonluğu olan Michael Schumacher’i yakalamıştı.
Hamilton, finish çizgisini takım arkadaşı Valtteri Bottas’ın önünde tamamlayarak şampiyonluğu elde etmişti. Hamilton’ın şampiyonluğunun ardından pistlerde, genç pilot Max Verstappen’in devri başlamış oldu.
2021’de şampiyonluk, o dönem 24 yaşında olan Max Verstappen’in oldu. Verstappen, son yarışın son turunda yaşanan tartışmaların ardından yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton'dan unvanı alarak 34’üncü Formula 1 Dünya Şampiyonu oldu. Hamilton ile yoğun rekabeti, onları diğer rakiplerinin çok ötesine taşıyan kişisel bir çekişmeye dönüştü.
İlerleyen dönemde özgüveniyle tanınacak olan Hollandalı genç ile Formula tarihinin en başarılı pilotlarından biri arasındaki rekabetin Verstappen lehine sonuçlanması, yeni bir devrin başlangıcının işareti olmuştu. Mücadele, dünya çapındaki izleyicilerin hayal gücünü daha önce hiç olmadığı kadar ele geçirdi.
2022’de Japonya Suzuka’da Verstappen, bir kez daha şampiyonluğu ele geçirdi. Yağmur altında geçen yarışın ardından 2022 Formula 1 dünya şampiyonu oldu. Şampanyaların patlatılmasının ve sevdiklerinin kucaklaşmasının ardından Verstappen, şampiyonluk savunmasının iniş çıkışlarıyla ilgili yaptığı açıklamada bir kez daha geleceğinin başarılı olacağının sinyallerini yansıttı.
2023’te Max Verstappen, sezonun ilk 16 yarışında 13 zafer alarak pistleri domine etmeyi başardı. Çok büyük bir başarıyla sezon açılışı yapan Verstappen, Ekim 2023’te Katar’da üçüncü başladığı yarışı ikinci bitirdi. Bu performansla Versatappen, o sezon da şampiyonluğu garantiledi ve 2015 yılında başladığı F1 kariyerinin üçüncü dünya şampiyonluğunu elde etmiş oldu.
2024 yılı sezonu, Verstappen’in, dünya starı Hamilton’la girdiği rekabetin ardından gireceği bir diğer sürükleyici çekişmenin ipucunu verdi. Verstappen, galibiyetlerle başladığı sezonda avantajı ele geçirse de araçla ilgili yaşadığı sıkıntılar, “Verstappen devri kapanıyor mu?” dedirtti. Pes etmeyen Vertappen, şampiyonluk çekişmesinde bir diğer pilot Lando Norris’i bir şekilde geride bıraktı ve tekrar şampiyon oldu.
Norris’in şansı yüksek görünse de 2024’te şampiyonluğu Verstappen’e kaptırdı. Fakat 2025 sezonunda Norris, pistte ve şampiyonluk basamaklarında Verstappen’i sollamayı başardı. 2025 sezonunun şampiyonu, spor tarihinde bir final anlamına gelmiş olabilir. Norris’in Abu Dabi GP’inde altın madalyayı elde etmesi, “Verstappen devri de mi kapandı” sorularını akla getirmiş olabilir.