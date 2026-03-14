Bayramda servetlerine servet katacaklar: Ünlülerin konser başına aldığı milyonlar dudak uçuklattı

Ramazan Bayramı’na çok az gün kala ünlü sanatçıların konser takvimleri netleşti. Bayramı sahnede geçirecek isimlerin aldığı ücretler ise oldukça yüksek rakamlara ulaştı.
İşte ünlülerin 3 günlük bayram konserleri ve ücretleri...
HADİSE
Kıbrıs: 6 milyon
EBRU GÜNDEŞ
Antalya-Kıbrıs: 26 milyon TL
ÖZCAN DENİZ
Antalya-Kıbrıs: 12 milyon
SİBEL CAN
Antalya-Kıbrıs: 16 milyon TL
İREM DERİCİ
Yunanistan-Kıbrıs: 5 milyon