Muğla Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşu MUSKİ ile Tüm Yerel-Sen Muğla Şubesi arasında, çalışanların ekonomik ve sosyal haklarını önemli ölçüde iyileştiren Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı. Yeni dönemde vatandaşlara ödenecek tazminat oranları yükseltilirken, ilk kez bayram yardımı maddesi de sözleşmede yer aldı.
Bayram ikramiyesi 15 bin lira oldu: Belediye müjdeyi verdi
Muğla Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ bünyesindeki çalışanlar için imzalanan Sosyal Denge Sözleşmesi ile bayramda çalışanlara 15 bin lira ikramiye verilecek.
SOSYAL DENGE TAZMİNATINDA YÜZDE 120 ARTIŞ
İmzalanan yeni sözleşme kapsamında, yerel yönetim emekçilerine ödenecek olan sosyal denge tazminatı yüzde 120 oranında hayata geçirilecek.
Çalışanlara Ramazan ve Kurban Bayramlarında 15'er bin TL olmak üzere, yılda toplam 30 bin TL bayram yardımı ödenmesine karar verildi.
BAŞKAN ARAS: "EMEKÇİNİN HAKKINI KORUYAN BİR ANLAYIŞLA HAREKET EDİYORUZ"
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, ağır ekonomik koşullarda çalışanların yanında olduklarına dikkat çekerek,
"Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak emeğin değerini bilen, çalışanının alın terini koruyan bir anlayışla hareket ediyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın yaşam koşullarını iyileştirmek, sosyal haklarını geliştirmek ve emeklerinin karşılığını en iyi şekilde almalarını sağlamak bizim öncelikli sorumluluklarımız arasında yer alıyor. Çalışanlarımızın mutlu, huzurlu ve güvende olduğu bir çalışma ortamı, hizmet kalitesine de doğrudan yansır. Bu anlayışla emekçilerimizin yanında olmaya, haklarını geliştiren adımlar atmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Tüm Yerel-Sen Muğla Şube Başkanı Ufuk Şimşek ise Başkan Aras'a teşekkür ederek bu ifadeleri kullandı:
"Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’a, çalışan dostu yaklaşımı ve yerel yönetim emekçilerinin haklarının geliştirilmesine verdiği destekten dolayı teşekkür ederiz. Çalışanlarımızın haklarını korumaya ve geliştirmeye yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz"
"ÇALIŞANLARIMINIZIN HAKLARINI GÜÇLENDİRİYORUZ"
Muğla Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İmzaladığımız Sosyal Denge Sözleşmesi ile çalışanlarımızın ekonomik ve sosyal haklarını güçlendiriyoruz. Muğla Büyükşehir Belediyemiz, bağlı kuruluşumuz MUSKİ ve Tüm Yerel-Sen Muğla Şubesi ile hayata geçirdiğimiz sözleşme kapsamında sosyal denge tazminatını yüzde 120 oranında uyguluyoruz. Ayrıca Ramazan ve Kurban Bayramları’nda toplam 30 bin TL bayram yardımını ilk kez sözleşmeye dahil ederek çalışanlarımıza önemli bir destek sağlıyoruz. Bu adımlarla emekçilerimizin refahını artırmaya devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımın devamında, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras, çalışanların haklarını korumanın öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, emeğin değerini bilen bir anlayışla hareket ettiklerini söyledi. Çalışanların yaşam koşullarını iyileştirmek ve sosyal haklarını geliştirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Başkanımız Ahmet Aras, emekçilerin mutlu ve güvende olduğu bir çalışma ortamının hizmet kalitesini artırdığını ifade etti" denildi.