Bayram ikramiyesi 15 bin lira oldu: Belediye müjdeyi verdi

"ÇALIŞANLARIMINIZIN HAKLARINI GÜÇLENDİRİYORUZ"

Muğla Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İmzaladığımız Sosyal Denge Sözleşmesi ile çalışanlarımızın ekonomik ve sosyal haklarını güçlendiriyoruz. Muğla Büyükşehir Belediyemiz, bağlı kuruluşumuz MUSKİ ve Tüm Yerel-Sen Muğla Şubesi ile hayata geçirdiğimiz sözleşme kapsamında sosyal denge tazminatını yüzde 120 oranında uyguluyoruz. Ayrıca Ramazan ve Kurban Bayramları’nda toplam 30 bin TL bayram yardımını ilk kez sözleşmeye dahil ederek çalışanlarımıza önemli bir destek sağlıyoruz. Bu adımlarla emekçilerimizin refahını artırmaya devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.